50 богатейших россиян потеряли более 16 млрд долларов

Совокупное состояние 50 российских долларовых миллиардеров за несколько дней уменьшилось более чем на 16 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg во вторник, 10 апреля, поясняя, что виной тому стала реакция инвесторов на новые санкции США. После того как инвесторы начали распродавать российские активы, упали рубль и российский фондовый индекс РТС.
Сильнее всего пострадал генеральный директор "Норильского никеля" Владимир Потанин, который потерял 2,2 млрд долларов. Хотя сам Потанин под новые санкции не подпал, акции "Норникеля", в котором ему принадлежит 32,9 процента упали более чем на 16 процентов.
За ним следуют глава "Лукойла" Вагит Алекперов (1,37 млрд долларов) и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (1,28 млрд долларов).