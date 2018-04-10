10.04.2018, 15:50

50 богатейших россиян потеряли более 16 млрд долларов

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Deutsche Welle
EST
50 богатейших россиян потеряли более 16 млрд долларов
Foto: panthermedia.net / Aliaksei Verasovich

Совокупное состояние 50 российских долларовых миллиардеров за несколько дней уменьшилось более чем на 16 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg во вторник, 10 апреля, поясняя, что виной тому стала реакция инвесторов на новые санкции США. После того как инвесторы начали распродавать российские активы, упали рубль и российский фондовый индекс РТС.

Сильнее всего пострадал генеральный директор "Норильского никеля" Владимир Потанин, который потерял 2,2 млрд долларов. Хотя сам Потанин под новые санкции не подпал, акции "Норникеля", в котором ему принадлежит 32,9 процента упали более чем на 16 процентов.

За ним следуют глава "Лукойла" Вагит Алекперов (1,37 млрд долларов) и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (1,28 млрд долларов).

Олег Дерипаска потерял по данным издания 905 млн долларов. Русское издание Forbes называет однако цифру в 1,3 млрд долларов. Под новые санкции подпали холдинг En+, в совет директоров которого он входит, российская алюминиевая компания "Русал", значительная доля которой принадлежит миллиардеру, а также еще шесть связанных с ним компаний. Руководство "Русала", акции которой потеряли более половины своей стоимости, предупредило о риске технического дефолта в отношении ряда кредитных обязательств, а состояние Дерипаски сократилось почти на четверть — на 1,3 млрд долларов.

Потери коснулись также Лисина, Мордашова, Михельсона, Керимова…

Среди других богатейших россиян, понесших сегодня потери, — Владимир Лисин (около 540 млн долларов), Алексей Мордашов (около 530 млн долларов), Леонид Михельсон (около 800 млн долларов) и Сулейман Керимов (около 840 млн долларов). Причем не все из них подпали под новые санкции США.

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6 апреля министерство финансов США ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". В их числе, среди прочих, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ограничительные меры наложены также на 14 российских компаний.

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