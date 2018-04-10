10.04.2018, 10:35

5 вещей, которых ни в коем случае нельзя делать при ущербе жилью и домашнему имуществу


rus.delfi.ee
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Kopli liinid
Kopli liinidFoto: Tiit Blaat

По словам менеджера отдела страхования имущества Seesam Дагмар Гильден, с каждым годом все больше людей осознает о необходимости страхования жилья, но, реагируя на несчастный случай, большинство из них совершает ошибки, за которые приходится болезненно расплачиваться, сообщается в пресс-релизе.

”Будь то сорванная штормом крыша, поврежденное водой жилое помещение, сгоревший при пожаре или разрушенный вандалами дом — в таких ситуациях необдуманное и поспешное действие может повлиять на размер и масштаб ущерба, а также на получение возмещения. Также это может усложнить работу страховой фирмы и полиции”, — сказала Гильден.
Представитель Seesam приводит 5 наиболее распространенных ошибок, которые люди совершают в случае причинения ущерба жилью и домашнему имуществу, и делится рекомендациями, как правильно действовать.

Не принимайтесь сразу строить и ремонтировать!

Краже обычно сопутствуют большой беспорядок и поломанные вещи, в результате разрыва трубы или протечки стиральной машины может быть причинен ущерб соседям, а оставленная без присмотра свеча может окончиться еще большим хаосом. Первой реакцией человека в такой ситуации является, как можно скорее, привести в порядок свой дом, и только после этого сообщить в страхование или полицию. Но это означает, что страховая фирма уже не сможет установить, что послужило причиной пожара и какой был масштаб повреждений. Например, при краже важно сохранять место преступления неизменным, чтобы полиция могла лучше выполнить свою работу.

Если с уборкой действительно нельзя медлить, то ситуацию следует сфотографировать, например, с помощью мобильного телефона.

Однако, конечно же, нельзя приступать к ремонту жилья прежде, чем страховая фирма не даст согласия на дальнейшие действия.

Не выбрасывайте поврежденные предметы!

Зачастую люди принимаются выбрасывать поврежденные предметы, но желают позднее получить за них возмещение. Важно сохранить все, что осталось от имущества, неважно, в насколько плохом состоянии оно находится. Чем больше у человека доказательств о вещах, требующих возмещения, тем легче страховому обществу оценить размер ущерба и возместить его.

При ущербе жилью и домашнему имуществу можно также сделать фотоснимки поврежденного предмета, на которых виден размер ущерба, и отправить их страховому обществу. Однако самое надежное будет сохранять поврежденный предмет до установления размера ущерба.

ТОП

Не выкидывайте документы приобретения!

В практике Seesam часто встречается, когда люди не сохраняют документы приобретения даже новых вещей. В то же время такие документы служат самой простой и важной возможностью доказать размер ущерба. В случае отсутствия соответствующих документов сложнее оценить размер ущерба и рассмотрение ущерба занимает больше времени.

Не забудьте полицию!

При краже следует сохранять место события по возможности неизменным, незамедлительно сообщить в полицию и сделать заявление. В сотрудничестве с полицией можно быстро выйти на след воров, и благодаря этому украденные вещи смогут найти путь к своему законному владельцу.

Не давайте ложных показаний!

Зачастую люди не считают небольшую ложь уголовным преступлением и дают искаженную информацию об обстоятельствах ущерба. Как известно, у лжи короткие ноги! Полиция и страховая фирма зачастую при выяснении обстоятельств происшествия ведет сотрудничество, и каждая деталь рассматривается с пристальным вниманием. Легко отделываются те, чье требование о возмещении поставщик страхования просто отклоняет, но в действительности может неожиданно выясниться, что случаем занимается полиция, и вместо ожидаемого дохода впереди ждет наказание. Законы Эстонии разрешают наказывать мошенников заключением на срок до пяти лет.

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