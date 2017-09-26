5 вещей, которые надо сделать сразу после покупки нового телефона

Некоторые функции смартфона созданы специально для того, чтобы облегчить нашу жизнь и сэкономить время. Какие из них следует перевести в автоматический режим сразу после покупки устройства? Советует эксперт Tele2.

По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, всем нам хронически не хватает времени и, конечно, обидно вдвойне тратить его на вещи, которые могут делаться автоматически, в том числе и в телефоне: ”Например, удаление и резервное копирование старых фото, отключение звука, одновременный постинг в социальные сети и т.п.”. Далее компетентный эксперт расскажет о пяти вариантах автоматизации операций, которые можно быстро и бесплатно настроить сразу после покупки нового айфона или устройства с операционной системой Android.

Делайте резервные копии фото и видео, чтобы сберечь память

Существует довольно простой способ, который избавит вас от надоедливых сообщений о нехватки свободной памяти. У владельцев айфонов есть возможность раз в месяц докупать за небольшие деньги дополнительное место на облаке iCloud для хранения там своих резервных копий фото и видео. Для этого откройте в настройках раздел Photos, убедитесь, что включен сервис iCloud Photo Library, и выберите опцию Optimize iPhone Storage. Это означает, что локальные копии фото- и видеоматериалов будут удаляться с устройства сразу, как только они попадут на облако, а при необходимости вы всегда сможете импортировать их обратно.

Для устройств на базе Android по умолчанию действует сервис Google Photos, который также доступен и для iOS-телефонов. Если вас не смущает, что все фотографии будут сжиматься до 16 мегапикселей, а видео — до 1080p, то сервисом можно пользоваться бесплатно. Откройте приложение и войдите в настройки для проверки, поместится ли в хранилище загружаемый контент. Затем выберите в том же меню функцию Free up space (Освободить место) и Google Photos удалит с устройства локальные копии файлов, параллельно сохранив их на облаке. Копирования файлов на основании первоначального объема оплачивается на основании месячной платы.

Отключайте блокировку у себя дома (только для Android)

Дополнительная защита телефона — это всегда хорошо, однако дома она только мешает. У устройств на базе Android есть функция, которая автоматизирует отключение блокировки. Для этого нужно открыть настройки, выбрать Security (Безопасность) и перейти в раздел Smart Lock, чтобы посмотреть возможные варианты. Далее выберите Trusted Places (Безопасные места) и укажите локацию на карте. При выходе из указанной зоны блокировка будет автоматически включаться. У вас есть также возможность в аналогичном порядке выбирать надежные устройства Trusted Devices (например, смарт-динамик Echo, автомобильная стереосистема), при подключении к которым через Bluetooth будет также автоматически отключаться блокировка.

Укажите время, когда будет действовать режим ”Не беспокоить”

Устройства на базе iOS и Android позволяют сделать так, чтобы в определенное время (например, на совещаниях или ночью) ваше устройство оставалось полностью бесшумным. Для iOS: откройте в настройках Do Not Disturb, (Не беспокоить), активируйте Scheduled (Запланировано) и укажите промежуток времени тишины. В нижней части меню можно также выбрать, когда будут заглушаться звонки — всегда или только тогда, когда телефон заблокирован. При желании вы сможете также добавлять отдельные контакты в исключения, то есть указывать тех абонентов, звонки которых будут поступать в любом случае.

У телефонов с Android возможностей больше. Откройте настройки, выберите Sound (Звук) и режим Do not disturb (Не беспокоить). Здесь можно настроить возможные варианты работы — выходные дни, будние вечера, определенные события и пр.

Одновременная отправка публикаций со всех своих аккаунтов в социальных сетях

Сегодня у каждого пользователя в социальных сетях от трех до четырех аккаунтов. И если вы регулярно выкладываете свои материалы в Facebook, Twitter и Instagram, то лучше это делать одновременно и в автоматическом режиме. Для этой цели существуют разные приложения, как, например, Buffer, IFTTT и Flow, которые помогают очень просто управлять своими постами.

Найдите дорогу домой одним нажатием кнопки

Телефоны с iOS и Android можно настроить так, что они будут одним нажатием кнопки показывать дорогу домой. Для устройств с iOS придется загрузить приложение Workflow. Нажмите Create Workflow и выберите Today Widget. Перейдите в Actions, и из раздела Maps перетащите элемент Street Address, после чего укажите свой домашний адрес. Вернитесь обратно в Actions и на этот раз перетащите элемент Show Directions, выберите подходящее картографическое приложение и способ перемещения. Нажмите Done. Если у вас устройство с Android, удерживайте палец на пустом месте домашнего экрана, выберите Widgets и во вкладке (Google) Maps выберите Directions. Перетащите эту иконку на свободное место на домашнем экране, введите в качестве пункта назначения свой домашний адрес и предпочитаемый вид транспорта. Нажмите на Save. Теперь, коснувшись этого виджета, вы сразу же узнаете, как добраться до дома.