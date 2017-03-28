5 советов, которые стоит помнить перед вложением денег в кредитно-сберегательные общества

Сегодня, когда процентные ставки по вкладам в коммерческих банках сохраняются на уровне, близком к нулю, многие вкладчики стали искать альтернативные возможности для вложения своих денег. Наряду с краудфандинговыми платформами, социальным банкингом и различными схемами сетевого маркетинга, набирает популярность такая инвестиционная форма, как кооперативный банкинг – кредитно-сберегательное общество. Институт частных финансов Swedbank дает обзор сегодняшнего рыночного положения в кредитно-сберегательных обществах и указывает на пять пунктов, которые стоит помнить перед инвестированием в кредитно-сберегательные общества.

Сегодняшнее положение дел

Как и следует из названия, основная деятельность кредитно-сберегательного общества состоит в том, чтобы предлагать своим членам возможности по сбережению денег и получению кредитов. Сегодня в Эстонии действуют почти 20 различных кредитно-сберегательных обществ, число членов которых составляло по состоянию на февраль 9825 человек и где средняя сумма вклада составляет 6362 евро. О популярности кредитно-сберегательных обществ ясно свидетельствует рост объема вкладов. Если в 2014 году объем вкладов в кредитно-сберегательных обществах превышал 10 миллионов евро, то к началу 2017 года он вырос до 62 миллионов евро. Росту объема вкладов в кредитно-сберегательные общества способствовали, прежде всего, очень низкие процентные ставки в банках. Если ставки в коммерческих банках находятся в пределах 0,01-1,8%, то кредитно-сберегательные общества предлагают своим членам ставки по вкладам от 3 до 6%. И хотя объемы вкладов кредитно-сберегательных обществ росли быстро, рыночная доля этих вкладов составляет всего 0,5% банковских вкладов.

Соотношение рисков и доходов

Зарабатывание прибыли всегда связано с рисками. Желание больше заработать предполагает готовность нести более высокие риски. Институт частных финансов обращает внимание на пять основных пунктов, о которых следует подумать, перед тем как инвестировать в кредитно-сберегательное общество.

1. Вклады в кредитно-сберегательное общество не защищены законом.

Вклады в кредитно-сберегательном обществе не защищены Гарантийным фондом, созданным в соответствии с законом о гарантировании и компенсации вкладов. Это означает, что государство не гарантирует в случае неплатежеспособности кредитно-сберегательного общества сохранность накоплений, в отличие от кредитных учреждений, действующих на территории Эстонии в соответствии с разрешением на деятельность, где сохранность накоплений гарантируется в сумме 100 000 евро на одного вкладчика. Поэтому перед тем как вкладывать деньги, следовало бы глубоко изучить бэкграунд кредитно-сберегательного общества. Из-за отсутствия государственных гарантий присоединяющемуся надо убедиться в надёжности руководства кредитно-сберегательного общества и финансируемых этим обществом проектов.

2. Размер нетто-процентов после завершения срока вклада.

В соответствии с законом о подоходном налоге, проценты по вкладам частных лиц, хранящимся в кредитно-сберегательном обществе, облагаются подоходным налогом. Таким образом, если рекламируется 4%, то реально получаемая прибыль (после удержания подоходного налога) составит 3,2%.

3. Дополнительные расходы при вступлении в общество.

Кредитно-сберегательное общество предлагает возможность делать вклады только членам общества, а при вступлении необходимо заплатить вступительный и паевой взносы. По закону вступительный взнос составляет минимум 6 евро, паевой — 30 евро. Размер взносов зависит от условий конкретного кредитно-сберегательного общества.

4. Возможности прекращения договора.

При досрочном прекращении договора о вкладе в большинстве кредитно-сберегательных обществ деньги не могут быть получены сразу. После подачи заявления на возврат денег может понадобиться до 30 дней. В условиях некоторых кредитно-сберегательных обществ записано, что общество может вообще не дать согласия на завершение вклада до истечения срока.

5. Диверсификация инвестиций.

Принимая инвестиционные решения, целесообразно следовать принципу рассредоточения рисков. Это касается и вкладов. Рассредоточение рисков означает вложение денег в инструменты с разным уровнем риска. Другими словами, не стоит держать все яйца в одной корзине.

Инвестировать можно разными способами, и вложение денег в кредитно-сберегательное общество — один из них. Перед принятием любого инвестиционного решения стоит проделать достаточно серьезную предварительную работу. Высокие проценты не должны быть единственным основанием для принятия решения об инвестировании. Перед тем, как вкладывать деньги, необходимо уяснить для себя условия и возможные риски.