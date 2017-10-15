5 серьезных нарушений правил безопасности в сети, которые вы совершаете каждый день

Многие пользователи смарт-устройствами – по халатности или по незнанию – совершают ошибки, которые ставят под угрозу их безопасность. Если вы не хотите, чтобы ваша собственность – пароли, личные фото или даже имущество – попала в распоряжение посторонних лиц, необходимо соблюдать элементарные правила личной кибергигиены.

Директор по продукции Tele2 Катрин Арон называет пять самых распространенных ошибок пользователей и дает рекомендации, как их не допустить.



1. Долгое использование одного пароля во всех устройствах и системах

Не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов и по возможности регулярно меняйте свои пароли. Разумеется, целую кучу паролей трудно запомнить наизусть — используйте для этой цели умные решения типа LastPass и KeePass. Ведь одинаковый пароль для всего это, по сути, один ключ, которым можно открыть ваш дом, ваш банковский счет, ваш автомобиль.

Технологии кражи паролей постоянно совершенствуются. Злоумышленники часто используют так называемые фишинговые программы, которые распространяются и через социальные сети. Помните, что надежный пароль должен состоять из строчных и прописных букв, цифровых комбинаций и желательно символов.



2. Недостаточная блокировка смартфона

Если злоумышленник сумеет обойти блокировку вашего телефона, он получит доступ к информации о вашей жизни — от содержания личных бесед до паролей и фото. Однако целых 15% пользователей вообще игнорируют эту меру предосторожности. Один из самых надежных вариантов блокировки — классический PIN-код, или пароль. И если вы действительно хотите защитить сведения, хранящиеся в вашем устройстве, от любопытных глаз или людей со злым умыслом, используйте 6-значный PIN-код, который гораздо труднее взломать, чем, например, графический ключ.

3. Пренебрежение двухфакторной аутентификацией

Однако есть средство, которое намного надежнее обычного пароля и которое нельзя украсть, — это двухфакторная аутентификация. Самый типичный вариант такой двойной защиты предполагает отправку на телефон пользователя SMS со случайно сгенерированным кодом. Эту возможность предлагают такие крупные провайдеры, как Facebook, Instagram, Twitter, Google, Apple, Microsoft, Amazon, Drobox и др.



4. Чрезмерная болтливость в интернете

Информация, которой вы делитесь в интернете, может представлять интерес для злоумышленников. На запрос ”Взлом в социальных сетях” любой поисковик даст уйму ссылок на услуги по взлому паролей, доступу к закрытым страницам и т.д. Поэтому прежде, чем выставлять свой пост на всеобщее обозрение, подумайте, для каких целевых групп он может оказаться актуальным.

5. Пользование публичными WiFi-сетями

Публичные WiFi — настоящий Клондайк для кибержуликов всех мастей. Дело в том, что пользователи этими сетями зачастую пренебрегают элементарными правилами безопасности и тем самым подвергают угрозе данные, хранящиеся в их смартфоне или ноутбуке. Не пользуйтесь в публичных сетях банком и электронной почтой! Не делитесь личными файлами и не посещайте незащищенные сайты! И, конечно же, не делайте покупок в интернете и не подключайте свое устройство к чужому оборудованию! А если есть возможность, то лучше используйте виртуальную приватную сеть (VPN-соединение) или мобильный интернет.