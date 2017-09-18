5 популярных криптовалют, кроме биткоина

Когда речь идет о криптовалюте, первое что приходит на ум — биткоин. Но, кроме биткоинов, существует около тысячи видов других цифровых денег. Как они работают и сколько стоят?

По данным CoinMarketCap — Forbes, в мире криптовалют на сегодняшний день существует более 1100 видов цифровых денег. А общая капитализация этого рынка — 133 миллиарда долларов. DW собрала факты о самых популярных видах криптовалют и о том, в какие из них, помимо биткоина, чаще всего вкладывают деньги.

Альткоины — альтернатива биткоинам

Большинство альткоинов (альтернативные цифровые валюты) являются лишь вариацией биткоина. Создатели новых валют берут уже существующий код биткоина и улучшают его на свое усмотрение. Получается разветвление криптовалют, с единым "стартом" в виде биткоина. Подобный процесс называется "хардфорк". Хардфорк происходит, когда пользователи валюты не могут прийти к одному решению по поводу работы цифровых денег.

Например, так произошло с Bitcoin в августе. Отличительная черта биткоина — скорость и дешевизна транзакций. Однако криптовалюта стала такой популярной, что система перестала справляться с объемом работы. В итоге пользователи биткоина могли ждать по несколько часов, а то и дней, чтобы прошла операция.

Пользователи биткоина решили, что пора улучшать систему. Но у криптовалюты нет единого владельца, который бы мог внести новые изменения. Чтобы поменять децентрализованную криптовалюту, недостаточно решения большинства. Нужно чтобы 99 процентов пользователей согласились с новыми правилами и начали их соблюдать. И хотя решение поменять систему биткоина была принято, пользователи не смогли прийти к общему плану действий. В итоге биткоин раскололся на Bitcoin и Bitcoin Cash, и на рынке стало еще на одну криптовалюту больше. Кроме Bitcoin Cash, среди альтернативных биткоину цифровых денег, популярны еще 5 видов.

Ethereum (эфириум, эфир) — валюта "умных контрактов"

Неизвестно почему создатель "Эфира" — канадский программист российского происхождения, Виталий Бутерин, назвал его так. Возможно из-за того, что в отличие от того же биткоина, количество эфира неограниченно. А возможно из-за того, что эфир — первая криптовалюта, в которой используется технология "умных контрактов", а значит он может "принять форму" любого объекта.

Как работают эти "умные контракты"? Например, вы заключили пари с другом, что в предстоящем футбольном матче Россия — Южная Корея выиграет Россия. Ваш друг всей душой поддерживает команду Южной Кореи. Вы прописываете условия своего пари.

"Умный контракт" снимает сумму ставки со счетов и удерживает до тех пор, пока условия контракта не будут выполнены — пока не выиграет одна из команд. Подобный подход позволяет снизить вмешательство человека и заставить выполнять работу машину. В дальнейшем "умные контракты" можно будет применять в бухгалтерском учете, логистике, юриспруденции.

Валюта появилась в 2015 году, на собранные Бутериным средства, через краудфандинг — добровольное пожертвование денег через интернет. Кстати, пожертвования собирались в биткоинах. Ethereum появился в 2015 году.

Если биткоин занимает 40 процентов от рынка криптовалют, то Ethereum — 18 процентов, тем самым занимая почетное второе место в списке популярных криптовалют. Стоимость всего выпущенного Ethereum достигает 26 миллиарда долларов. На момент написания статьи, один "эфир" стоил 279 долларов за единицу, что гораздо дешевле биткоина.

Ethereum работает почти также, как и биткоин, потому что базовый код "эфира" заимствован. Тут тоже есть майнеры (добытчики криптовалюты. — Ред.), которые "вычисляют" криптовалюту, блокчейны, в которых сохраняется информация о транзакциях. Так же, как и в системе биткоина, блокчейны Ethereum хранятся на компьютере каждого пользователя. Поэтому подделать записи невозможно — тогда нужно было бы подделывать записи на всех компьютерах.

Между биткоином и "эфиром" существует много отличий. Например, биткоинов не может быть больше 21 миллиона, тогда как количество "эфира" неограниченно. Блоки для хранения информации в системе Ethereum появляются каждые 10-15 секунд, в отличие от биткоина, которому для появления нового блока требуется 10 минут.

Ripple — самая быстрая криптовалюта

Большинство новых криптовалют появляются благодаря небольшим изменениям в коде биткоина. Как, например, Ethereum. Но в случае с Ripple код написан с нуля, под заказ венчурных фондов (инвестиционный фонд, ориентированный на работу с инновационными предприятиями и проектами, осуществляющий инвестиции в ценные бумаги или доли предприятий с высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. — Ред.)

Ripple создавался, чтобы увеличить скорость банковских операций и сэкономить на них. Калькулятор на официальном сайте Ripple показывает, что если оборот банка 5 миллионов долларов, а количество транзакций составляет 300 тысяч штук в год, то можно сэкономить 3,4 доллара на каждой транзакции. В год банк может сэкономить более чем миллион долларов.

Технологию Ripple уже используют Bank of America, HSBC. В отличие от биткоина и "эфира", криптовалюту Ripple нельзя "майнить" (добывать). Это централизованная система, где все цифровые деньги уже существуют и принадлежат одной компании — Ripple Lab. На данный момент существует более 38 миллиардов единиц криптовалюты.

И если системы биткоина и "эфира" требуют пустых математических вычислений, чтобы "тормозить" создание новых блоков, то Ripple Lab выдает криптовалюту за полезные вычисления — обработку научных данных разных университетов. Ripple занимает 5,7 процента от всего рынка криптовалют, а это — 7 миллиардов долларов. Стоит одна криптовалюта Ripple меньше доллара — 18 центов.

Litecoin — цифровые деньги для быстрых транзакций

Занимает 2 процента от общей стоимости рынка криптовалют, это 2,7 миллиарда долларов. Litecoin появился в 2011 году, благодаря бывшему инженеру Google — Чарльзу Ли. Litecoin, так же, как и Ethereum, хардфорк от биткоина.

Одним из немногих отличий лайткоина является скорость обработки транзакций — она быстрее чем в биткоине. Если в биткоине блоки создаются каждые 10 минут, то в Litecoin это происходит быстрее — каждые 2,5 минуты. Именно поэтому Litecoin может обработать большее количество транзакций чем в системе биткоина. Количество криптовалюты ограниченно, и не может превышать 84 миллиона единиц. На данный момент купить один лайткоин можно за 51 доллар.

Dash — анонимная криптовалюта

Dash занимает 6-е место в списке криптовалют. Всего существует более 7,5 миллиона единиц этой криптовалюты, а стоит она 327 долларов за один дэш. Это еще одна криптовалюта, которая появилась в 2014 году в результате изменения кода биткоина. Основное отличие от биткоина — полная анонимность.

Биткоин анонимен до тех пор, пока не будет обнаружен владелец кошелька. То есть все транзакции биткоина и так видны, но какой в них толк, если отправитель и получатель неизвестны? Если каким-то образом владелец биткоин-кошелька станет известен, то можно будет проследить все перемещения его средств на биткоин-счету, даже если он 5 лет назад купил чашечку кофе.

В системе Dаsh следить за чужими транзакциями невозможно — данные о транзакциях не публикуются в блоках. За это отвечают операторы — еще одно отличие от биткоина. Операторы, так же как и "майнеры", обрабатывают информацию на своих компьютерах и получают за это средства. На форумах, посвященных добыче криптовалюты, говорят, что операторы зарабатывают в два раза больше, чем "майнеры".

Nem — валюта с уникальным кодом

Криптовалюта Nem появилась в конце 2015 года. В отличие от большинства криптовалют, она имеет свой уникальный код. Но самое главное отличие — Nem работает используя технологию алгоритма POI (proof of importance — доказательство важности).

Что это значит? Например, Litecoin и Dash работают, используя алгоритм proof-of-work или POW (доказательство работы. — Ред). Это как если бы вы устроились на работу художником, а платили бы вам исключительно за написанные картины. Также и система биткоин-подобных валют награждает своих пользователей за правильные вычисления. Однако в этой системе уже есть минусы — так как задачи усложняются, вычислительные мощности также должны увеличиваться. В итоге тратится множество ресурсов для поиска ответа на системную задачу, которая не несет никакой пользы обществу.

Алгоритм proof-of-stake или POS (подтверждение доли. — Ред.) работает по системе дивидендов — те, у кого больше средств на счету, получают проценты. Но в таком случае богатые пользователи будут лишь быстрее обогащаться.

Алгоритм POI, который используется в Nem, объединяет в себе концепции этих двух алгоритмов. POI не только вознаграждает тех, у кого больше остаток на счету, но и учитывает, насколько часто совершаются сделки с другими пользователями. Каждому пользователю предоставляется рейтинг доверия. Чем выше он, тем больше шансов получить вознаграждение.

Криптовалюта занимает 1,5 процента от общей стоимости рынка криптовалют, а это 2 миллиарда долларов. Существует 8,9 миллиарда единиц криптовалюты Nem, а ее курс достиг 0,18 доллара.