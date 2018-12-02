02.12.2018, 16:11

5 основных требований, которые покупатели предъявляют к телефонам

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rus.delfi.ee
EST
Samsung Galaxy A9
Samsung Galaxy A9Foto: Madis Veltman

Новые модели смартфонов, как правило, превосходят своих предшественников по скорости, функциональности и качеству камер. Однако практичных эстоноземельцев интересуют совсем другие параметры, на первый взгляд, довольно неожиданные.

А в карман влезет?

”Нередко покупатели приходят в представительство с любимой сумочкой или в привычных джинсах и прежде всего хотят проверить, поместится там новый телефон или нет”, — рассказывает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti Сирли Селиов. Сами покупатели объясняют такой странный, на первый взгляд, подход своими представлениями о комфорте: мол, если уж тратить солидные деньги на телефон с большим экраном, то и носить его должно быть удобно.

Цвет — это главное

”Чаще всего покупают черные или золотистые телефоны — на их долю приходится около 70% продаж в Tele2”. Причем многие клиенты заявляют сразу: самое главное для них — цвет устройства”, — продолжает С. Селиов. И только в последнее время покупатели начали обращать внимание на телефоны других расцветок — красные, лиловые, ярко-синие — и отливающие блеском.

Экран — самый крупный

Размер экрана играет важную роль. Только в этом году продажи смартфонов с крупными экранами, по данным BRC Market Experts, выросли в Эстонии более чем на 30%. А в октябре-месяце устройства с экранами свыше 5,5 дюйма составили 85% от всех смартфонов, проданных в Tele2. ”На такие телефоны покупатели не жалеют денег, ведь на крупном экране удобнее смотреть видео, читать новости и общаться в социальных сетях”, — отмечает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti.

А в темноте снимает?

Более качественная камера — одна из главных причин покупки нового телефона. Фотографические возможности современных флагманов практически ни в чем не уступают профессиональным камерам, и за лучшее качество люди готовы платить. С другой стороны, среднестатистический покупатель, как правило, не знает, что стоит за конкретными цифрами диафрагмы и разрешения. Что же его интересует? В первую очередь, хорошо ли смартфон снимает в темноте. И получается, что основным критерием при покупке устройства с хорошей камерой оказывается совет приятеля или пробный снимок, сделанный в представительстве.

Бренд по-прежнему важен

Название бренда по-прежнему влияет на умы. Горячие фанаты Apple выбирают айфоны, приверженцы операционной системы Android — функциональные андроидофоны с привлекательным соотношением цены и качества. ”Обычно в представительство приходят покупатели, которые четко знают, продукцию какого производителя они хотят приобрести, но затрудняются в выборе модели. Однако в последнее время появилась новая тенденция: сведущие в технике пользователи, в том числе молодежь, начали обращать внимание на устройства малоизвестных брендов — качественные, доступные по цене и позволяющие выделиться из общей массы”, — говорит в заключение директор по обслуживанию клиентов Tele2.

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