5 основных требований, которые покупатели предъявляют к телефонам

А в карман влезет?

”Нередко покупатели приходят в представительство с любимой сумочкой или в привычных джинсах и прежде всего хотят проверить, поместится там новый телефон или нет”, — рассказывает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti Сирли Селиов. Сами покупатели объясняют такой странный, на первый взгляд, подход своими представлениями о комфорте: мол, если уж тратить солидные деньги на телефон с большим экраном, то и носить его должно быть удобно.

Цвет — это главное

”Чаще всего покупают черные или золотистые телефоны — на их долю приходится около 70% продаж в Tele2”. Причем многие клиенты заявляют сразу: самое главное для них — цвет устройства”, — продолжает С. Селиов. И только в последнее время покупатели начали обращать внимание на телефоны других расцветок — красные, лиловые, ярко-синие — и отливающие блеском.

Экран — самый крупный

Размер экрана играет важную роль. Только в этом году продажи смартфонов с крупными экранами, по данным BRC Market Experts, выросли в Эстонии более чем на 30%. А в октябре-месяце устройства с экранами свыше 5,5 дюйма составили 85% от всех смартфонов, проданных в Tele2. ”На такие телефоны покупатели не жалеют денег, ведь на крупном экране удобнее смотреть видео, читать новости и общаться в социальных сетях”, — отмечает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti.