5 мобильных приложений, позволяющих уменьшить стресс от перевода часов

На этой неделе официально началась весна и в воскресенье вся Европа переходит на летнее время — часы будет необходимо перевести на час вперед. У многих людей из-за этого совершенно нарушается режим сна.

Какие простые мобильные приложения помогут обеспечить качественный сон и уменьшить стресс для организма от перевода часов?

Переход на летнее время обусловлен экономией электроэнергии в результате более рационального использования естественного света и целью поддержки эффективного функционирования внутреннего рынка Европейского союза. Считается, что впервые идея перевода часов пришла на ум президенту США Бенджамину Франклину еще в 1784 году. В то время электричества, конечно, не было — целью предложения была экономия на свечах.

Для многих, впрочем, перевод часов дважды в год создает физиологические проблемы, полностью сбивая установившийся режим сна. Руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма отобрал пять приложений, которые помогут спокойнее пережить перевод часов, а также пригодятся людям, страдающим от нехватки сна по другим причинам.

1. Sleep as Android

Умный будильник, который при помощи телефона или других носимых сенсоров следит за циклами сна и будит вас в нужный момент, чтобы с утра вы не были уставшими и не просыпались внезапно.

”Приложение становится заметно полезнее, если использовать его вместе со смарт-часами или фитнес-трекером, — добавил Антти Аасма. — Например, Samsung Gear Fit2 Pro может очень точно отслеживать пульс и движения спящего человека в течение всей ночи и, исходя из этого, определять циклы сна. Когда приближается установленное для пробуждения время смарт-часы разбудят вас нежной вибрацией на руке”.

2. i-Pillow

Принцип работы похож на используемый предыдущим приложением, но в данном случае алгоритм задействует, прежде всего, датчики движения и звука смарт-устройства, чтобы точно определить ритм сна человека на основании движений головы и груди. Приложение обеспечивает обзор циклов сна и аккуратно разбудит вас в заданное время.

”Приложение не только будит, но еще и обеспечивает подробный обзор статистики и качества сна. Данные можно сравнить с результатами других пользователей приложения. С точки зрения наблюдения за здоровьем, это достаточно важно”, — прокомментировал Аасма.

3. Digipill

Digipill — это цифровая ”аптечка”, откуда по ситуации можно достать нужную ”таблетку”. С помощью различных звуков приложение позволяет облегчить бессонницу, уменьшить стресс, повысить мотивацию и успокоиться.

Антти Аасма: ”Это приложение разработано не только для обеспечения крепкого сна, хотя многим оно пригодится именно этим. Приложение использует множество разных звуков и музыки, и для достижения наилучшего эффекта предполагает наличие хороших наушников или динамиков”.

4. Pzizz

Приложение позволяет пользователю быстро уснуть, используя специальные психоакустические средства. При помощи различных звуковых сочетаний, голосов и музыки приложение обеспечит крепкий сон всего одним нажатием кнопки. Говорят, что приложение помогло справиться с бессонницей даже звезде NBA Рою Хибберту.

”Pzizz не только обеспечивает качественный сон, но и позволяет просто расслабиться или сфокусироваться в процессе работы или учебы. Достаточно выбрать, для чего именно вы хотите использовать звуки, и приложение само решит, проиграть вам, скажем, пианино или воздействовать иным образом”, — отметил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

5. Rain Sounds — Sleep & Relax

Приложение обеспечивает широкий выбор звуков дождя, позволяющих быстро и спокойно заснуть. Неважно, нравится вам тихий мелкий дождь или шторм с грозой — в приложении есть подходящие варианты. Аасма уточнил, что, на самом деле, существует довольно много подобных приложений, позволяющих прослушивать самые разные звуки: от шума прибоя, до потрескивания пламени.