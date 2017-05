5 мобильных приложений, которые облегчат жизнь автоводителя

С приходом весны заметно оживилось движение на дорогах. Можно ли в этой ситуации избежать пробок, быстро запарковаться и вообще организовать свой маршрут с умом?

По мнению директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, автовладельцы могут существенно облегчить себе жизнь, если воспользуются рядом полезных мобильных приложений.

”И таких решений предостаточно: одни помогают удобно и выгодно запарковаться, другие — найти самый быстрый путь, а третьи — избежать пробок и разных дорожных опасностей. К тому же теперь можно обойтись без отдельного GPS-навигатора и оплаты парковки наличными, а, попав в пробку, — воспользоваться паузой и послушать любимую музыку”, — считает Сеэма, водитель с большим стажем.

Вот пять приложений, которыми он сам регулярно пользуется:

Waze — помогает водителю в режиме реального времени выбирать оптимальный маршрут на основании сведений, получаемых от других участников движения. Это, пожалуй, самое крупное в мире сообщество пользователей дорожно-навигационным приложением, которые делятся информацией о ситуации на дорогах, помогая друг другу сэкономить не только время, но и деньги. Вас всегда предупредят об автомобильных заторах, авариях и прочих опасностях, о дорожных полицейских патрулях, а еще сообщат, какие цены сейчас на заправках. Такое исключительно популярное во всем мире и у нас, в Эстонии, навигационное приложение хотелось бы порекомендоваться всем автовладельцам. Его можно скачать бесплатно в телефоны с операционной системой Android и iOS.

Pargi.ee — парковочное приложение, которое снискало широкую известность благодаря своему удобному интерфейсу. Показывает ближайшие зоны парковки, а также связанную с ними детальную информацию и регулярно обновляется. Приложение позволяет заносить в память до 5 автомобильных номеров и оплачивать стоянку на основании телефонного счета. Пользователь может в любой момент просмотреть историю своих парковок за последние 6 месяцев, установить необходимые лимиты и активировать услугу напоминаний. Приложение распространяется на автостоянки Citypark, Europark и AS Ühisteenused. Предлагается бесплатно для телефонов с Android и iOS.

Deezer — один из первых музыкальных стриминговых сервисов в мире, у которого сегодня 16 миллионов пользователей в 183 странах мира. 40 миллионов музыкальных композиций, лучшие зарубежные и эстонские исполнители, постоянно расширяющаяся фонотека. Музыку можно слушать, используя как смартфон, так планшет или компьютер, и даже без подключения к интернету. Приложение скачивается бесплатно в устройства на базе Android и iOS. Его более функциональная версия — Premium — позволяет слушать музыку, не заходя в интернет. Автомобильная поездка в сопровождении любимой музыки всегда приятнее и покажется короче.

Barking — это приложение разработано для местного рынка. Оно помогает водителям запарковаться в закрытых для публичного использования местах: на ведомственных и частных стоянках, а также на стоянках квартирных товариществ. Приложение может указать свыше 4000 мест, где в среднем регулярно паркуются порядка 22 000 пользователей. У водителя есть возможность заранее выбрать на интерактивной карте и забронировать место для парковки, чтобы его никто не занял. В любом случае это удобнее и дешевле, чем рыскать по городу в поисках свободного места. Предлагается бесплатно для телефонов с Android и iOS.

Here we go — надежный помощник водителя в зарубежной поездке. Это картографическо-навигационное приложение не требует подключения к интернету и содержит карты всего мира, которые можно загружать в телефон в региональном порядке. Можно скачать бесплатно в телефоны с Android и iOS.