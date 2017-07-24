5 главных вопросов о новом автомобильном скандале в Германии

Был ли картельный сговор в автомобильной промышленности ФРГ? И если да, то каковы его возможные последствия? DW собрала основные факты и версии.

Первым сообщение о якобы имевшем место картельном сговоре в немецком автомобилестроении опубликовал журнал Der Spiegel. 21 июля онлайн-версия издания сообщила, что в сговоре участвовала вся пятерка ведущих производителей автомобилей в Германии: Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler. Предположительно, свыше двухсот их сотрудников с 90-х годов проводили регулярные тайные встречи. В итоге автомобилестроители, как написал Der Spiegel, поддерживали цены на свою продукцию на завышенном уровне — и одновременно занижали закупочные цены у поставщиков.

О чем был сговор?

Конкретных примеров пока мало. Есть информация, что на тайных встречах обсуждались технические детали — коробки передач и механизмы крыши для кабриолетов. Есть также сведения, что в результате сговора автопроизводители договорились о размерах бака для AdBlue — жидкого реагента для очистки выхлопов дизельных двигателей. Якобы на тайных встречах было решено оснащать машины только баками небольшого размера, так как монтаж более крупных был сложен и удорожал производство.

Но в результате использования небольшого бака автомобили в какой-то момент перестали отвечать растущим экологическим требованиям — и автоконцернам не оставалось ничего другого, как начать махинации с результатами тестов выхлопных газов. Газовый скандал, который разразился по этому поводу в сентябре 2015 года вокруг машин марки Volkswagen, получил название "дизельгейт" и стал самым сильным ударом по репутации немецкого автопрома в этом веке.

Впрочем, никаких доказательств ни по AdBlue, ни по другим темам пока не предъявлено — в связи с чем в адрес Der Spiegel уже раздаются обвинения в слишком поспешных выводах. Факт картельного сговора пока не доказан.

Чем плох картельный сговор?

Картелем или картельным сговором называют соглашение нескольких фирм, юридически и экономически независимых друг от друга, с определенной целью — например, повлиять на ценообразование или поделить между собой рынок. В Европейском Союзе картели запрещены антимонопольным законодательством, так как нарушают работу рыночных механизмов, являющихся мотором современной западной экономики.

Кроме того, картельные сговоры ведут к нарушению прав потребителей. Так, глава германского антимонопольного ведомства Клаус Мюллер (Klaus Müller) уже предположил, что в результате обсуждаемого сейчас в стране возможного сговора многие покупатели машин уже заплатили "завышенную цену".

Кто и как расследует картельные соглашения?

В Германии картельные сговоры находятся в ведении Федерального антимонопольного ведомства (Bundeskartellamt). Так как расследования подобных дел крайне сложны, то основным методом получения информации являются сообщения от непосредственных участников тайных соглашений — в том числе, сообщения анонимные. Их прием осуществляется среди прочего через сайт ведомства.

Информаторы Bundeskartellamt могут быть освобождены от ответственности за участие в сговоре. По итогам расследований ведомство налагает высокие штрафы на компании, участвовавшие в картеле. Исключение из этого правила может быть сделано в том случае, если фигурант дела сам сообщил в ведомство о сговоре.

Что значит автомобилестроение для ФРГ?

Пятерка лидирующих автопроизводителей, предположительно участвовавших в картельном сговоре, имеет в Германии суммарную долю рынка в 43,5%. Таковы данные статистической службы Statista на основании продаж новых машин в июне 2017 года. В целом же автомобилестроение по объемам выручки является ведущей отраслью промышленности ФРГ: в 2016 году ее оборот составил 405 млрд евро. Это примерно 23% всего оборота промышленности страны. Значительную часть выручки (около 70%) генерируют поставщики комплектующих, обычно средние и малые предприятия.

Всего непосредственно в немецкой автоиндустрии работают около 1300 компаний, общее число сотрудников которых составляет 800 тысяч человек. Впрочем, на самом деле от отрасли зависит намного больше фирм и людей, так как огромное количество комплектующих и сырья закупают на предприятиях химической и легкой промышленности, а также у производителей электроники и машиностроения. Не говоря уже о том, что от автомобилестроения зависят множество автосалонов, мастерских и бензоколонок.

Автомобили также являются лидирующим продуктом немецкого экспорта. Три четверти машин, произведенных в ФРГ, вывозится и продается за пределами страны — что в 2016 году составило 4,4 млн штук.

Какие возможные последствия скандала?

В Volkswagen на среду, 26 июля, уже назначено экстренное заседание наблюдательного совета. В BMW обвинения, опубликованные Der Spiegel, опровергли. В компании Daimler пока воздерживаются от комментариев.

На франкфуртской бирже курсы акций автомобильных компаний резко упали — и, как предсказывают аналитики немецкого DZ Bank, это еще не конец снижения. Если обвинения подтвердятся, то картельный сговор станет еще одним серьезным ударом по имиджу немецкого автомобилестроения.

Как отметил известный в Германии автомобильный эксперт Фердинанд Дуденхёфер (Ferdinand Dudenhöffer), "автомобилестроители и инженеры, конечно, обмениваются друг с другом информацией по поводу технологий. Но если они договорились о том, как обходить экологические нормы, то и для немецкой автомобильной индустрии, и для политиков в Берлине и Брюсселе это будет катастрофой, настоящим тектоническим сдвигом".