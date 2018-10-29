29.10.2018, 09:50

40% работодателей планируют повысить зарплаты работникам

 (28)
rus.delfi.ee
EST 5
40% работодателей планируют повысить зарплаты работникам
Foto: Sven Arbet

В ходе проведенного свежего исследования CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат выяснилось, что 40% работодателей планируют в ближайшее время повысить уровень зарплаты работников. Новые рабочие места желают создать 39% предприятий, 70% работодателей планируют нанять новых работников для замены уволившихся, на сезонные работы и/или новые рабочие места, значится в пресс-релизе.

”В десятом по счету осеннем исследовании рынка труда на сегодняшний день участвовали более 500 работодателей из разных регионов и сфер деятельности, которые предоставляют работу примерно 40 000 человек, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — 40% работодателей планируют в ближайшее время повысить основную зарплату работников, что отражает по-прежнему обусловленное нехваткой рабочей силы давление на зарплаты, к которому работодатели пытаются приспособиться. В то же время можно заметить и первые признаки замедления роста зарплат — прошлой осенью среди отвечавших было больше организаций, где основная зарплата за последние месяцы повысилась, а также больше организаций, где в ближайшее время планировалось повышение зарплаты”.

”Повысить основную зарплату всем работникам своей организации в ближайшее время желают 18% отвечавших работодателей. На других участвовавших в исследованиях предприятиях планируемое повышение зарплаты коснется некоторых групп работников или отдельных работников. Планируемое работодателями повышение зарплаты останется в основном в пределах 5–6%, — добавил Хенри Аувяэрт. — Более трети работодателей (37%) не планируют вносить изменения в зарплаты, почти четвертая часть (23%) пока не приняли решения по вопросу изменения зарплат, а небольшая часть (0,2%) работодателей, напротив, намерены снизить зарплаты, но это касается лишь отдельных работников”.

”Свежее исследование показало, что за последние полгода основную зарплату повысили около половины организаций (48%), что намного больше, чем планировалось весной. Полгода назад повышение зарплат планировали менее четверти (23%) работодателей”, — прокомментировала результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер. ”Принимая решение об изменении или неизменении зарплат, работодатели исходят в первую очередь из экономических результатов организации, но важным фактором является также тесная конкуренция за работников. Основные зарплаты больше изменились именно на тех предприятиях, где острее ощущается дефицит рабочей силы. Кроме основной зарплаты многие организации изменили в последние годы также систему доплат и пакеты льгот”, — добавила Кадри Сеэдер.

70% работодателей планируют нанять новых работников

”В течение следующих шести месяцев новых работников планируют нанять 70% работодателей, дополнительные рабочие места желают создать 39% предприятий. ”Больше всего работодатели ищут на рынке труда специалистов — почти на каждом втором (45%) предприятии, планирующем нанять работников, желают взять на работу именно специалистов. 33% работодателей планируют нанять также квалифицированных рабочих (в т. ч. водителей и машинных операторов), 27% — неквалифицированных рабочих, 23% — работников по обслуживанию клиентов. Самая низкая потребность на данный момент — в конторских служащих”, — подытожил Хенри Аувяэрт.

Окончательные результаты исследования, которые помогут проанализировать тенденции в сфере зарплаты и потребности работодателей в рабочей силе по сферам, станут известны в середине ноября. Работодатели могут внести свой вклад в исследование до 31 октября на сайте Агентства по исследованию зарплат www.palgainfo.ee.

Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ее (www.cvkeskus.ee) и независимое исследовательское Агентство по исследованию зарплат (www.palgainfo.ee) проводят один раз в год совместное исследование работодателей. Цель исследования — выяснить оценки предпринимателей Эстонии ситуации на рынке труда, а также планируемые и осуществленные изменения зарплат. В ноябре исследование продолжится подробным изучением зарплат в организациях и масштабным опросом работников, посвященном плате за результат и льготам, а также ожиданиям работников к работодателям.

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