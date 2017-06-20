4 совета, как с умом пользоваться мобильным интернетом после отмены платы за роуминг

На прошлой неделе в Европе была отменена плата за роуминг. Это значит, что теперь в пределах Европейского союза мобильный интернет можно использовать в точности, как дома – без какой-либо дополнительной платы. Пакеты все же устанавливают определенные ограничения, и поэтому важно знать, как с умом пользоваться мобильным интернетом, чтобы избежать дополнительной платы после превышения лимита пакета, говорится в пресс-релизе Samsung Eesti.

Руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма советует, как избежать превышения лимита интернет-пакета в первые же недели месяца.

1. Установите предел использования данных

Чтобы использование мобильного интернета оставалось в какой-то степени контролируемым, в настройках телефона для приложений следует установить пределы скачивания. Для этого следует зайти в настройки, найти меню ”Подключения” и раздел ”Использование данных”, где можно установить верхнюю границу объема передачи данных, а также посмотреть, какие именно приложения используют интернет больше всего.

Также стоит просмотреть настройки обновления программного обеспечения. Если обновления скачивать при помощи мобильного интернета, месячный лимит будет достигнут довольно быстро. В подменю ”Обновления ПО” можно настроить телефон так, чтобы обновления скачивались только при наличии подключения по WiFi. При желании обновления можно запланировать на конкретное время, например, если вы точно знаете, когда окажетесь в зоне действия WiFi.

2. Скачивайте контент

Многие приложения предлагают возможность работы оффлайн, т.е. использования услуги без подключения к интернету. Поэтому, чтобы сберечь мобильный интернет, по возможности, контент стоит предварительно скачать с помощью WiFi.

Например, стриминговый музыкальный сервис Spotify предлагает удобную возможность скачивать плейлисты, чтобы затем музыку можно было слушать без подключения к интернету. Для активации такой возможности в приложении следует открыть плейлист, который вы планируете слушать. Затем необходимо нажать кнопку ”Download”, и приложение скачает все треки из открытого плейлиста.

Похожее решение предлагает и Google Maps. Функция offline maps позволяет загрузить карты конкретного региона, чтобы потом использовать их без подключения к интернету. Чтобы воспользоваться ей, следует открыть приложение и найти в находящемся слева меню пункт ”Offline maps”. Если вы выберите ”Select your own map”, приложение запустит инструмент, отображающий регион вокруг того места, где сейчас находится пользователь. Когда нужный регион выбран, приложение скачает карту и затем ее можно будет использовать без подключения к интернету.

3. Следите за тем, как приложения используют интернет

Люди используют приложения по-разному, поэтому сначала следует посмотреть, насколько интенсивно интернетом пользуются те или иные приложения. Сделать это можно в настройках телефона в подменю ”Использование данных”. Там отображается использование интернета за последнее время в целом, а также объем, использованный каждым приложением. Если вам кажется, что какое-то приложение потребляет необычно много интернета, может быть разумно установить для него лимит, или даже полностью отключить использование интернета таким приложением на время поездки.

Как правило, больше всего интернета используют приложения, основанные на отправке и отображении фотографий или видеороликов. Instagram и Snapchat требуют большого объема передачи данных, чтобы отобразить все картинки и клипы. К примеру, загрузка 10-секундного видеоролика в Snapchat расходует 1,9 мегабайта данных. Если вы используете пакет с ограничением объема данных в 4 гигабайта, в месяц пользователь может отправить 1205 таких роликов. Это немало, но с учетом использования других приложений, лимит может оказаться исчерпан удивительно быстро.

Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S8 обладают 12-мегапиксельными камерами, сделанные которыми снимки занимают от 3 до 5 мегабайт. При использовании пакета с ограничением объема данных в 4 гигабайта можно загрузить примерно 1000 таких снимков, но тогда окажется израсходован весь лимит. Таким образом, находясь в поездке, стоит загружать только самые классные фотографии или ролики.

4. Установите предупреждение об использованном объеме данных

Хотя пользоваться интернетом за границей приятно, в случае превышения предусмотренного пакетом объема оператор будет взимать дополнительную плату. Поэтому может быть полезно знать, какой объем пакета вы уже израсходовали в этом месяце. Вам поможет подменю ”Использование данных”, где следует выбрать пункт ”Цикл расчетов”. Выбрав ”Предупреждение об использовании данных”, можно установить предельное значение, по достижении которого, телефон сообщит пользователю, что лимит подходит к концу. Например, если пакет позволяет использовать в месяц 4 гигабайта данных, можно настроить телефон так, что предупреждение будет выдаваться при достижении значения в 3,5 гигабайта. Тогда 500 мегабайт у вас останется для действительно необходимых дел.