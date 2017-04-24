26 апреля 2017 года исполняется 30 лет Нарвскому заводу ракеток - NTТ.

Иными словами, завод был основан в далёком 1987 году, в эпоху СССР!

Завод NТТ – единственное в Европе предприятие по выпуску подобного спортинвентаря. Основные конкуренты завода расположены в Китае.

Но, как говорится, лучше бы 10 конкурентов в Европе, чем один в Китае.

История становления и развития завода является очень насыщенной и интересной. Можно даже сказать захватывающей, ведь предприятие преодолело увлекательный путь из «недоразвитого» социализма в «загнивающий» капитализм. Немногим так повезло - многие сгинули в пути. Завод NТТ тоже два раза находился на грани банкротства, но, вопреки всему, выжил, и сегодня продукция завода является востребованной практически всеми мировыми брендами настольного тенниса. Но давайте по порядку.

Всё началось с борьбы с алкоголем

В далеком 1987 году, в эпоху перестройки Горбачёва, когда весь Советский Союз в едином порыве, по велению партии, боролся с алкоголизмом и вырубал виноградники - было принято историческое решение - занять заскучавший народ спортом! В рамках этого указа, Министерство деревообрабатывающей промышленности Советскою Союза, решило построить в Эстонии, на базе Нарвского мебельного комбината, Завод по производству ракеток для настольного тенниса. Предполагалось, что новый и единственный в своем роде завод будет снабжать ракетками все необъятные просторы СССР.

Надо заметить, что настольный теннис был в советское время довольно популярной в народе игрой, а численность населения СССР в восьмидесятые годы составляла более 290 миллионов человек! Проект был просто «обречён» на успех! Для обеспечения качества продукции была приобретена лицензия шведской фирмы STIGA, а строительство завода-монстра доверили начальнику цеха Нарвского мебельного комбината, Олегу Углову. Строительство, которое длилось 3 года, обошлось государству в 6 млн. долларов и планировалось, что завод должен был окупиться за 3 года. Он окупился за 1 год. Уровень рентабельности в 1990 году составил более 200%! Старт был достойный.

Однако, это был единственный год со столь высокими экономическими результатами. А дальше – наступил «знаменитый» 1991 год и события стали развиваться самым драматичным образом.

Завод переходил из рук в руки

После отделения Эстонии от Союза завод лишился главного - рынка сбыта. Казалось, что завод обречён. Так думали многие, но только не Олег Углов - человек, вложивший в становление этого завода всего себя и по праву считавший завод ракеток своим детищем. С 1991 до 1994 года он усиленно пытался спасти завод в условиях всеобщего хаоса, бардака и новых веяний.

Вот, что он сам рассказывает о тех временах: “Наш завод, выпускавший всего 3 модели ракеток, был ориентирован на огромный и неприхотливый Советский рынок, однако в течении 1992-1993 годов этот рынок развалился полностью. Предвидя этот развал, мы искали другие виды продукции, которые можно было продавать внутри Эстонии. Поэтому в 1993 году было срочно освоено и открыто дверное производство. Сделано это было вовремя так как к декабрю 1993 года все склады были забиты ракетками и ракетное производство остановилось на долгих 4 месяца. Тем временем дверное производство росло и это позволило нам выиграть время, сохранить большую часть работников и главное - спасти завод в период трудного выбора - что делать дальше? Но это была лишь временная мера. Мы владели современной «ракетной» технологией. Ее нельзя было потерять. Нам необходим был «стабильный», как нам тогда казалось, западный рынок.

Поиски начали в 1995-м году простым способом - разослали 30 писем с «предложением о сотрудничестве». Ответил один... француз. Поскольку он был один, а времени у нас совсем не было, то новый ракетный завод с передовой технологией достался ему очень недорого. Зато хозяином стал реальный капиталист, владелец международной компании BSI, который, к тому же, обещал завалить нас заказами! А уж они то, капиталисты, знают как вести предприятие в условиях свободного рынка! Короче... Мы были полны надежд и готовились вздохнуть с облегчением, однако, реалии оказались гораздо проще и жёстче.

На самом деле его французская компания уже тогда была на грани банкротства.

Мы об этом, конечно, не знали.

В результате, “под французами” мы были около года, и в 1996 году француз продал свою предбанкротную фирму вместе с нашим убыточным заводом своему другу итальянцу. Друг итальянец понял это только через год, когда французский филиал обанкротился. Итальянец подал жалобу в арбитраж, который длился три года. Понятно, что все эти годы ему было не до завода ракеток.

«Когда паны дерутся, у холопов чубы трещат».

Справедливости ради надо сказать, что общение с западными бизнесменами в течении этих лет, дало лично мне очень полезный опыт. Во всех смыслах. В том числе, лишился многих иллюзий и розовых очков относительно их толковости в бизнесе и жизни, а также порядочности в делах!”

Но беда не приходит одна, в 1998-2001 годах разразился азиатский кризис и российский дефолт. Завод в очередной раз оказался на грани банкротства. Все эти годы завод по сути был для хозяев как чемодан без ручки - и нести тяжело и бросить жалко.

Если другие не хотят, то нужно делать самому

В 2003-м году у Олега Углова созрело решение уговорить владельцев шведской фирмы STIGA, с которыми они вместе строили завод, выкупить его у итальянцев. Однако, в самый последний момент шведы отказались от сделки. Попытки найти других желающих не увенчались успехом, и тогда Углов принял решение – самому выкупить завод, который, кроме него, никому был не нужен. Невероятно, но факт – OPTIVA BANK поверил предпринимателю и выдал частному лицу многомиллионный кредит для выкупа завода у итальянцев! Правда, условия кредита были очень жёсткими: срок 1,5 года, интресс – 9,5%, в залог банк взял весь завод с территорией, а также частный дом предпринимателя в Усть-Нарве!

Как удалось Олегу Углову и кредит отдать и завод спасти – это уже совсем другая история.

Особо необходимо отметить, что Завод ракеток – экспортное предприятие! Нетрудно, наверное, догадаться как сложно было выживать в условиях быстро растущей эстонской экономики, когда, внутри страны, бал правили естественные монополисты, которые могли себе позволить повышение цен неоднократно в течении одного года!

Поэтому, на всём протяжении своего увлекательного, 30-ти летнего пути, коллективу завода приходилось многократно перестраиваться, переучиваться, ужиматься в затратах, экономить, осваивать новые виды продукции, но, главной задачей всегда было – не останавливаться, не паниковать, не прекращать поиски новых решений, новых дизайнов, новых клиентов, новых идей! Во многом, именно эта гибкость и преданность работников завода своему делу позволила заводу выжить!

Кроме того, исторически важным и верным было решение, принятое руководством завода в 2000-м году – принять курс на развитие профессиональной гаммы ракеток. То есть - освоение производства деревянных оснований и резиновых накладок для профессионального спорта.

Это решение созрело, поскольку, при среднегодовой инфляции в Эстонии 15% (!) и

перспективе вступления в Евросоюз, конкурировать с Китаем в дешёвой гамме ракеток - стало абсолютно бесперспективно, то требовался наукоемкий, дорогой продукт, в котором завод смог бы уже конкурировать с японскими и европейскими производителями. Этим курсом завод продолжает двигаться и сегодня.

На сегодняшний день завод NТТ позиционирует себя на рынке как партнёр брендов.

Иными словами, завод производит ракетки для большинства мировых брендов!

Однако, у Нарвского завода есть и два своих фирменных бренда ATEMI и DONIER.

Широкий диапазон профессиональных оснований предназначен для спортсменов, участвующих в соревнованиях высокого уровня. Изготовленные из экзотических пород древесины основания поставляются покупателям в упаковке со специальной резиной - накладками, сделанными на основе натурального каучука. Технологии завода позволяют выпускать гамму ракеток с самыми разнообразными игровыми характеристиками - для атаки и защиты, а также со сбалансированными свойствами. Постоянно ведется работа по освоению новинок, на заводе установлено новое лазерное оборудование, которое позволяет внедрять в производство новые идеи. Сырье закупается в Испании и Германии, натуральный каучук из Шри-Ланки.

Теперь о коллективе! Все эти годы на заводе трудится очень сильный, профессиональный и преданный коллектив – 70% работников начинали этот завод вместе с «нуля». «Люди, коллектив, благодаря которому удалось пройти такой сложный путь это наше главное достояние! – считает Олег Углов. – Я выражаю огромную благодарность как нынешним, так и бывшим сотрудникам завода ракеток за их труд. Каждый из них внес свою лепту в то, что NTT живет и развивается».