29 апреля пройдет первый всеэстонский день открытых рыбных портов

29 апреля впервые пройдет всеэстонский день открытых рыбных портов. 11 портов приглашают к себе в гости, чтобы познакомить с рыбным промыслом и буднями рыбных портов.

В день открытых рыбных портов посетители смогут ознакомиться с портами как снаружи, так и внутри. В рыбных портах можно будет попробовать местные рыбные блюда и купить свежую рыбу и рыбную продукцию.

”Эстония — рыбное государство, однако по сравнению со средним показателем по Европейскому союзу уровень потребления рыбы здесь необоснованно низок”, — сказал министр по делам сельской жизни Тармо Тамм. ”День открытых рыбных портов, направленный на поддержание отечественной продукции, подарит хорошую возможность получить свежую местную рыбу прямо из рук рыбака и познакомит посетителей с рыбным промыслом, обеспечив приятное времяпровождение”.

У каждого порта предусмотрена своя программа. В портах будут присутствовать ихтиологи, повара, готовящие рыбные блюда, волонтерская морская спасательная служба, Департамент полиции и погранохраны; на месте можно будет принять участие в мастер-классах, посвященных ремесленной работе, и посетить рыбные кафе. Развлекут посетителей прогулки на лодках и музыканты-инструменталисты, а для детей будут организованы групповые занятия, посвященные рыбному промыслу, обучение на тему удочек и школа парусного спорта.

Из Харьюмаа в дне открытых рыбных портов примут участие порты Леппнеэме и Тилгу, а из Пярнумаа — порты Япс, Выйсте и Линди. Из Сааремаа — Насва, из Хийумаа — Суурсадам, из Ида-Вирумаа — Тойла, из Ляэнемаа — Виртсу, из Вильяндимаа — Ойу, а из Тартумаа будет участвовать порт Колькья.

День открытых рыбных портов 2017 года организуют Министерство по делам сельской жизни и Информационный центр по вопросам рыболовства.

Идея проведения всеэстонского дня открытых рыбных портов родилась в ходе сотрудничества Министерства по делам сельской жизни и Информационного центра по вопросам рыболовства. Проведение дня открытых рыбных портов финансирует Фонд морского дела и рыболовства 2014-2020 Европейского союза.