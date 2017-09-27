28 сентября на железнодорожной линии Таллинн-Тарту замещающих автобусов уже не будет

Ремонтные работы на участке между Тапа и Тарту будут завершены раньше запланированного и в связи с этим в четверг, 28 сентября, на линии Таллинн-Тарту Elron будет обслуживать все отправления в полном объеме поездами.

В отличие от запланированного ранее в четверг, 28 сентября, на линии Таллинн-Тарту Elron сможет обслуживать всех своих пассажиров в полном объеме поездами. Поезда будут в ходу еще по расписанию, которое действовало в ремонтный период, но использовать замещающие автобусы уже будет не надо.

Начиная с пятницы, 29 сентября, вновь будет действовать расписание, которое действовало до начала ремонтных работ, сократится время в пути, вновь на линии появятся дневные экспресс-поезда и будут изменены также расписания на других линиях восточного и юго-восточного направлений. Более подробная информация на домашней странице Elron.

Eesti Liinirongid AS это работающее под торговым знаком Elron (www.elron.ee) и принадлежащее государству предприятие, предлагающее посредством дизельных и электропоездов быструю, удобную и экологичную услугу общественного транспорта на всех внутренних железнодорожных линиях Эстонии. В 2016 году поездами Elron было совершено 6,8 миллионов поездок.