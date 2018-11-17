27 депутатов Европарламента призывают Amazon отказаться от вещей с советской символикой

"Количество жертв советского режима превышает 60 млн, более 10 млн человек были выслана в трудовые лагеря в Сибирь, жили там в нечеловеческих условиях, выполняли принудительный труд, испытывали голод и физическое насилие. Кровавые действия советского режима, террор и бесчеловечность испытали почти все оккупированные государства, а последствия этих трагических действий ощущаются до сих пор", — подчеркивают представители ЕП.

Европарламентарии реагируют на возникшую в социальных сетях инициативу #WhyNotSvastika, в ходе которой Amazon призывают остановить торговлю десятками маек с советской символикой. После критики Литвы и других Балтийских стран от торговли майками с советской символикой этой осенью отказались Walmart Inc и Adidas.