27 депутатов Европарламента призывают Amazon отказаться от вещей с советской символикой

Письмо инициировал литовский парламентарий Антанас Гуога.
В обращении парламентарии отмечают, что "осуждают использование символов нацистских и советских режимов", указывая, что режимы "систематически нарушали права человека, ограничивали свободу и демократию".
"Количество жертв советского режима превышает 60 млн, более 10 млн человек были выслана в трудовые лагеря в Сибирь, жили там в нечеловеческих условиях, выполняли принудительный труд, испытывали голод и физическое насилие. Кровавые действия советского режима, террор и бесчеловечность испытали почти все оккупированные государства, а последствия этих трагических действий ощущаются до сих пор", — подчеркивают представители ЕП.
Европарламентарии реагируют на возникшую в социальных сетях инициативу #WhyNotSvastika, в ходе которой Amazon призывают остановить торговлю десятками маек с советской символикой. После критики Литвы и других Балтийских стран от торговли майками с советской символикой этой осенью отказались Walmart Inc и Adidas.