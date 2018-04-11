11.04.2018, 10:01

2500 выпускников эстонских школ прошли курс финансовой грамотности

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Koolilõpetajad presidendi vastuvõtul Kadriorus
Koolilõpetajad presidendi vastuvõtul KadriorusFoto: Priit Simson

В марте этого года Союз банков Эстонии уже в шестой раз провел месяц финансовой грамотности, в рамках которого 73 добровольца по всей Эстонии провели 126 уроков для более чем 2500 выпускников. Полученный опыт показал, что уровень финансовой грамотности среди молодежи с годами вырос, но ещё есть пространство для развития.

”Мы встречались с молодыми людьми, которые через пару месяц вступят в самостоятельную жизнь, требующую ответственности. Основной посыл нашего обучения был в том, что финансовую грамотность показывает не богатство, а умение справляться с ежедневными финансовыми делами и наличие правильных целей. Жизнь показала, что если человек не контролирует свои деньги, то деньги контролируют его”, сказала руководитель подразделения финансовой грамотности Союза банков Эстонии Кай Кутсар.

По словам Кутсар финансовая грамотность должна быть интегрирована в различные учебные программы и обучать финансовой грамотности нужно начинать уже с детского сада и начальной школы. ”Если этого не сделать, то мы со своими привычками и финансовым поведением быстро отстанем от остальной Европы. Например, если сегодня мы только выпускникам рассказываем об умении экономить, то развитые страны сделали шаг вперед и начинают говорить на эти темы уже в основной школе”, добавила руководитель подразделения финансовой грамотности Союза банков.

В этом году Союз банков сделал первый шаг по направлению к ученикам более младшего возраста. Помимо выпускников в этом году свои финансовые знания смогли также проверить ученики старшой ступени основной школы, приняв участие в проходившей впервые общеевропейской викторине на тему финансовой грамотности. Всего между собой соревновались 77 классов из 48 школ. Победителем стал 9б класс Таллиннского английского колледжа, на втором месте 9а класс Таллиннской технической гимназии и на третьем месте оказался 8а класс гимназии Юленурме. Два представителя из класса-победителя поедут в мае в Брюссель представлять Эстонию на проходящем там финале европейской викторины на тему финансовой грамотности.

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Помимо школьных уроков, Союз банков и министерство экономики и финансов на бесплатных семинарах в семи городах Эстонии поделились практическими советами по увеличению сбережений и вложению денег с более чем сотней заинтересованных, посетивших семинары.

Обучение финансовой грамотности проводили Союз Банков Эстонии, Союз страховых обществ Эстонии, Министерство финансов, Финансовая инспекция, Nasdaq Tallinn, BFAA и FinanceEstonia.

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