2500 выпускников эстонских школ прошли курс финансовой грамотности

В марте этого года Союз банков Эстонии уже в шестой раз провел месяц финансовой грамотности, в рамках которого 73 добровольца по всей Эстонии провели 126 уроков для более чем 2500 выпускников. Полученный опыт показал, что уровень финансовой грамотности среди молодежи с годами вырос, но ещё есть пространство для развития.

”Мы встречались с молодыми людьми, которые через пару месяц вступят в самостоятельную жизнь, требующую ответственности. Основной посыл нашего обучения был в том, что финансовую грамотность показывает не богатство, а умение справляться с ежедневными финансовыми делами и наличие правильных целей. Жизнь показала, что если человек не контролирует свои деньги, то деньги контролируют его”, сказала руководитель подразделения финансовой грамотности Союза банков Эстонии Кай Кутсар.

По словам Кутсар финансовая грамотность должна быть интегрирована в различные учебные программы и обучать финансовой грамотности нужно начинать уже с детского сада и начальной школы. ”Если этого не сделать, то мы со своими привычками и финансовым поведением быстро отстанем от остальной Европы. Например, если сегодня мы только выпускникам рассказываем об умении экономить, то развитые страны сделали шаг вперед и начинают говорить на эти темы уже в основной школе”, добавила руководитель подразделения финансовой грамотности Союза банков.