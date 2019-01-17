17.01.2019, 18:55

24 февраля время работы магазинов Selver будет сокращено на три часа


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Arsenali keskuse avamine
Arsenali keskuse avamineFoto: Madis Veltman

Все магазины Selver по всей стране откроются в 9:00 и закроются в 21:00. Рабочее время магазинов, открытых дольше остальных, сократится на три часа, сказано в пресс-релизе.

По словам члена правления AS Selver Кристи Ломп, работники магазинов, открытых дольше остальных, смогут таким образом раньше вернуться домой к семьям. ”В государственный праздник в воскресенье основная покупательская активность приходится на первую половину дня, поэтому вечером в магазине спокойнее, чем в обычные дни”.

Ломп добавила, что одинаковое сокращение времени работы магазинов по всей Эстонии удобнее и понятнее для клиентов.

Selver уже несколько лет подряд сокращает часы работы магазинов во время государственных праздников и отмечает, что из года в год это способствует и изменению потребительских привычек. С сокращением времени работы клиенты перестраивают свои планы и не откладывают покупки на последний момент. Это в свою очередь помогает продолжить ежегодно сокращать часы работы магазинов во время праздников.

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