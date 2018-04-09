09.04.2018, 11:54

23 апреля начнутся работы по ремонту железной дороги

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rus.delfi.ee
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Rongid
Foto: Siim Lõvi

Начинающиеся 23 апреля работы по ремонту железной дороги позволят обеспечивать быстрое и бесперебойное железнодорожное сообщение и в будущем, сообщает Elron.

В 2018 году на Западном направлении будут проводиться работы по реконструкции железной дороги. Вследствие ремонта железной дороги будут внесены изменения в расписания некоторых поездов, и ряд рейсов будет частично обслуживаться автобусами.

23 апреля собственник инфраструктуры AS Eesti Raudtee начнет работы на станции Рийзипере, которая будет закрыта для движения поездов до 18 мая. Это означает, что поезда смогут ходить только до Вазалемма, и что в этот период идущие до Рийзипере рейсы на отрезке Вазалемма-Рийсипере будут обслуживать замещающие автобусы.

”Возобновляемые в ближайшие дни работы по реновации железной дороги позволят обеспечить в будущем более удобные и бесперебойные поездки на поездах. В связи с ремонтными работами пассажирам придется учитывать возникновение некоторых неудобств, но мы надеемся на понимающее отношение всех наших клиентов, и заранее благодарим их за терпение”, — сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Действующее во время ремонта расписание Elron составит совместно с Eesti Raudtee, учитывая интересы пассажиров настолько, насколько это возможно. Работы будут выполняться по отрезкам, и в соответствии с прогрессом работ будут меняться и расписания.

При планировании поездки на поезде Elron просит следить за текущей информацией на сайте www.elron.ee и на информационных стендах, на которых также будут в текущем порядке размещаться расписания, действующие во время ремонта.

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