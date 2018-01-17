2017 год стал для Viru Keskus рекордным по обороту и посещаемости

В 2017 году самый популярный торговый центр Эстонии Viru Keskus установил рекорд как в плане оборота, так и в плане посещаемости. За год торговый центр посетили 15,9 млн человек, а оборот магазинов и пунктов обслуживания составил 141,6 млн евро.

"Если в январе прошлого года мы сообщили, что оборот был рекордным, то в 2017 году мы снова поставили рекорд, побив поставленные ранее рекорды оборота и посещаемости", — прокомментировал член правления Viru Keskus Антс Вазар.

В 2017 году центр посетили 15,9 млн человек, что на 200 000 человек больше, чем за прошлый период. Оборот Viru Keskus в 2017 году составил 141,6 млн евро, что на 4,6% больше, чем в 2016 году.

По словам Вазара, в текущем году Viru Keskus прогнозирует рост оборота в магазинах и пунктах обслуживания центра на 3-4%.

Viru Keskus сохраняет лидерскую позицию на эстонском рынке среди торговых центров как с точки зрения посещаемости, так и по результативности, то есть по соотношению оборота и площади центра. По данным Colliers International Estonia соотношение оборота Viru Keskus и квадратных метров значительно превышает результативность пяти лучших торговых центров Хельсинки и Риги.

Viru Keskus — центр покупок и развлечение с самым высоким уровнем посещаемости в Эстонии. Расположенный в сердце Таллинна центр моды — популярное место для встреч и культурных и развлекательных мероприятий. В торговом центре более сотни магазинов и пунктов обслуживания, в том числе крупнейший в Эстонии книжный магазин, названный одним из четырех лучших книжных магазинов в мире, крупнейший в странах Балтии пункт продажи товаров для красоты, кафе и рестораны, спорт-клуб и парковка с самыми выгодными расценками в центре города.

Торговому центру Viru Keskus был присвоен единственный в Эстонии серебряный сертификат за ресурсосберегающее оперирование зданием LEED O&M, а коммуникационная и маркетинговая деятельность здания завоевала 28 призов.