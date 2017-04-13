20 работодателей предложат работу на ярмарке труда Рапламаа

Сегодня, с 10 до 13, пройдет очередная ярмарка труда Рапламаа – на этот раз в Мярьямаа, в Народном доме Мярьямаа.

Консультант работодателей Рапламааского отделения Кассы по безработице Андрей Митт рассказал, что в регионе Мярьмаа с одной стороны много предприятий с различным профилем деятельности, а с другой стороны также много людей, которые ищут возможность трудоустройства именно поблизости к дому. ”Одна из целей ярмарки труда — организовать место встречи работодателей и соискателей работы в различных точках уездах. В этот раз организуем ярмарку в сотрудничестве с волостью Мярьямаа”, — добавил Митт.

На сегодняшнюю ярмарку обещали прийти 20 работодателей, в числе которых и несколько маленьких местных фирм. Работа будет предлагаться в различных сферах, больше всего предложений будет в сферах обслуживания, производства, сельского хозяйства. Всего на ярмарке будет передано около 120 рабочих мест.

На ярмарку приглашаются также молодые люди, которым может быть интересна сезонная работа на лето. Приблизительно половина работодателей предлагают также возможность пройти практику. Также несколько работодателей готовы предоставить работу людям с пониженной трудоспособностью.

На ярмарке можно будет послушать выступления на темы о зарплате и налогах (Налогово-таможенный департамент), какого работника ждет сегодня работодатель (руководитель по персоналу Saarioinen Eesti OÜ) и о возможностях трудоустройства в Европе (Касса по безработице). Помимо представителей Кассы по безработице, на ярмарке также можно будет получить информацию от представителей Рапламааского центра Rajaleidja, Раплаской гимназии для взрослых, Кехтнаского центра прикладного образования, Регионального объединения предпринимателей Мярьямаа.

Стоит также посетить пункт скорой помощи по карьере, где можно будет задать различные вопросы о карьере и при необходимости получить также помощь в составлении конкурсных документов.