”20 евро — это слишком много!” Популярный спа-центр неожиданно поднял цену на абонемент

Если ранее абонемент стоил 59 евро, то теперь стал стоить 79 евро.

Клиент решил перепроверить информацию и обратился на страницу Elamus Spa в Facebook. Выяснилось, что они не только подняли цену, но и уменьшили лимит времени на пользование бассейна — с четырех часов до трех.

”На целых 20 евро подняли, это слишком много!” — сокрушается клиент.



”Мы подняли только цены на абонементы в бассейн. Все остальные цены остались на прежнем уровне”, — сообщил Delfi представитель Mustamäe Elamus Spa Андрес Тийк. На вопрос, по какой причине было решено поднять цену, он не ответил.