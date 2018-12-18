18.12.2018, 08:30

”20 евро — это слишком много!” Популярный спа-центр неожиданно поднял цену на абонемент

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rus.delfi.ee
EST 19
Mustamäe elamuste keskus
Mustamäe elamuste keskusFoto: Karin Kaljuläte

Клиент неожиданно обнаружил на домашней странице спа-центра Mustamäe Elamus Spa, что месячный абонемент в бассейн теперь стоит на 20 евро дороже.

Если ранее абонемент стоил 59 евро, то теперь стал стоить 79 евро.

Клиент решил перепроверить информацию и обратился на страницу Elamus Spa в Facebook. Выяснилось, что они не только подняли цену, но и уменьшили лимит времени на пользование бассейна — с четырех часов до трех.

”На целых 20 евро подняли, это слишком много!” — сокрушается клиент.

”Мы подняли только цены на абонементы в бассейн. Все остальные цены остались на прежнем уровне”, — сообщил Delfi представитель Mustamäe Elamus Spa Андрес Тийк. На вопрос, по какой причине было решено поднять цену, он не ответил.

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