17 автоматических заправки Circle K в Эстонии закрыты из-за сбоя связи. Проблему решают

Автозаправки Circle K в данный момент закрыты ввиду масштабного перебоя связи. Проблема наблюдается как в Эстонии, так и в других странах Прибалтики, а также в Польше. В данный момент проблема устраняется.



Обещается, что автозаправки вновь будут открыты к ночи.

Стало известно, что проблема касается лишь 17 автоматических заправок в Эстонии. Все заправки полного обслуживания как в Эстонии, так и с прибалтике открыты и работают как обычно.

Circle K приносит клиентам извинения и просит их по мере возможности заправляться на заправках полного обслуживания. Информацию о их расположении можно получить по номеру 675 7777.