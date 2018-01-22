22.01.2018, 16:50

17 автоматических заправки Circle K в Эстонии закрыты из-за сбоя связи. Проблему решают

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дополнено в 17:15
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 7 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Автозаправки Circle K в данный момент закрыты ввиду масштабного перебоя связи. Проблема наблюдается как в Эстонии, так и в других странах Прибалтики, а также в Польше. В данный момент проблема устраняется.


Обещается, что автозаправки вновь будут открыты к ночи.

Стало известно, что проблема касается лишь 17 автоматических заправок в Эстонии. Все заправки полного обслуживания как в Эстонии, так и с прибалтике открыты и работают как обычно.

Circle K приносит клиентам извинения и просит их по мере возможности заправляться на заправках полного обслуживания. Информацию о их расположении можно получить по номеру 675 7777.

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