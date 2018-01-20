12 советов эксперта для молодежи: что нужно знать для начала своего дела?

Сегодня предприимчивые молодые люди начинают воплощать в жизнь свои первые бизнес-идеи довольно рано — создают ученические фирмы, участвуют в ученических ярмарках и в бизнес-программах, предусмотренных для молодежи. Где можно найти советы и практические рекомендации по реализации своих ярких идей? Полезными советами делится представитель Союза молодежных объединений Эстонии Эгерт Митт, сообщается в пресс-релизе.

Хорошие и практические советы для развития предприимчивости и реализации идей довольно удобно сегодня находить благодаря различным полезным интернет-сайтам. В то же время информации довольно много и порой простая, но хорошая возможность просто теряется. Приведу несколько моих советов, которым стоит последовать предприимчивым молодым людям.

Центры развития и коворкинга. Прежде всего, не стоит забывать об уездных центрах развития, специалисты которых дают хорошие советы для начала своего дела и запуска бизнеса. Плюс к центрам развития во многих регионах есть и центры коворкинга (совместной работы), в которых предлагаются немало полезных обучающих курсов. Так, например, происходит в пярнуском центре Forwardspace, где можно получить совет для начала своего дела, нахождения финансирования и развития идеи. Полезную информацию там можно получить как в начале своей предпринимательской деятельности, так и для уже действующего малого предприятия.

Rajaleidja. Помимо советов по выбору карьеры, на странице Rajaleidja немало полезных материалов и тестов, помогающих в выборе будущей специальности, места учебы или работы — все это помогает лучше понять то, с какой сферой в будущем стоит связать себя и что заставит твои глаза сиять по-настоящему.

Программы предпринимательства и хакатоны. В различных бизнес-ускорителях, предназначенных для молодежи, можно быстро опробовать свою бизнес-идею и составить для нее бизнес-план. Также в них можно найти классных менторов, которые помогут в развитии решений и составлении бизнес-планов. Так, например, стоит следить за деятельностью Garage48 или за предназначенной для развития цифровых навыков молодежи программой Samsung Digi Pass — они предлагают хорошие возможности для развития своих бизнес-идей и умений как раз с помощью менторов.

Молодежные организации. Помимо различных полезных обучений от Союза молодежных объединений и региональных молодежных центров, очень хороший практический навык предприимчивой молодежи дает личный опыт работы в организации. Так и я еще до университета получил в молодежной организации полезную практику: как содержать документацию организации в порядке, как планировать работу команды и как держать денежные вопросы под контролем. Обзор действующих в Эстонии молодежных организаций можно найти на странице Союза молодежных объединений — enl.ee.

Молодежные порталы. Дельную информацию о различных молодежных программах для развития предприимчивости, рассказы о полученном опыте или сведения об ученическом обмене можно найти, например, на портале Noore Tegija, на Facebook, на странице Noorteagentuur и в социальных медиа-ресурсах.

Kасса по безработице. Многие даже не знают, что большое внимание консультированию во вопросах карьеры молодежи уделяет и Kасса по безработице, которая дает советы о том, как получить рабочий опыт на разных предприятиях и через это познакомиться с внутренней жизнью компании, чтобы в будущем была возможность заняться предпринимательством.

Информация по предпринимательству от EAS (ЦУ ”Развитие Эстонии”). Не стоит забывать, что, помимо крупных проектов, EAS также делится информацией с начинающими предпринимателями. Так, например, на странице EAS размещен специальный инфолисток для начинающих предпринимателей, где описываются 10 шагов начинающегося бизнеса со многими полезными материалами или же информация о программе Startup Estonia для начинающегося стартап-бизнеса.

Успешные примеры. Обязательно стоит наблюдать и учиться на успешных примерах — будь то местные успешные молодые предприниматели, как, например, удачный бизнес молодых производителей супер-питания Boost Yourself, или же вдохновляться можно на примере зарубежных деятелей, чьи истории успеха можно найти, например, на Youtube-канале TED Talks.

Свои каналы маркетинга. Если цель начать свое дело уже определена и первая ученическая фирма или бизнес-идея запущены, то стоит обязательно продумать как сделать свои идеи более заметными. Для этого стоит создать свои маркетинг-каналы, через которые необходимо строить отношения с клиентами и знакомить со своей услугой или продукцией. Помимо страницы на Facebook и аккаунта в Instagram, стоит поразмыслить о видеоканале и распространять информацию через инфописьма среди подписчиков на ваши новости, для чего можно использовать простые и удобные системы Smaily или Mailchimp. Обязательно стоит создать профессиональный профиль как себе, так и предприятию в среде LinkedIn.

Google Drive. Молодым людям, которые уже ежедневно занимаются своим предприятием или бизнес-идеей, стоит взять в работу ”умные” средства помощи, которые поддержат работу на пике. Так, например, стоит уже с самого начала всю документацию хранить в виртуальном виде на будущее. Для этого хорошо подходит среда Google Drive, в которой члены команды могут одновременно работать с документами.

Чат для команды. Если у команды минимум 10 человек, то для ежедневного быстрого общения хорошо подойдет Facebook Messenger или Skype. Но если команда уже больше или использовать обычные каналы общения для командной работы нежелательно, то хорошим решением является Slack, который я сам использую для обмена информацией с членами своей команды по поводу разных проектов.

Планирование. Для того, чтобы временные рамки и сроки последующих работ ученической фирмы или стартап-проекта были бы для всех ясно очерчены, хорошо подойдет приложение и веб-решение Trello, которое хорошо визуализирует всю важную информацию. Обязательно стоит обговорить правила — кто определяет сроки или как команда их будет соблюдать, чтобы это принесло всем максимальную пользу. Также совместное расписание поможет спланировать Google Calender, который можно сделать доступным для всех членов команды.

Эгерт Митт — один из организаторов предназначенной для развития цифровых навыков молодежи программы Samsung Digi Pass, которая является инновационной и открывающей большие возможности учебной программой, длящейся четыре месяца для учащихся профессиональных училищ в возрасте 14-19 лет. Обучение помогает участникам приобрести важные умения в бизнес-сфере ИТ-сектора, что будет способствовать будущим карьерным возможностям молодежи.

Во время прохождения обучения учащиеся профессиональных училищ пройдут насыщенную образовательную программу и в совместной работе с менторами будут развивать ими же предложенные ИТ-продукты. Финал учебной программы, на котором молодежь будет представлять свои идеи, состоит в середине февраля.