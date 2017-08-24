”1000 евро чистыми, машина, квартира, но желающих нет”. Эстонским фирмам все чаще приходится нанимать иностранцев

Эстонские производители сельскохозяйственное продукции не могут найти местных работников даже на хорошую зарплату. Один из самых курьезных случаев произошел в Ярвамаа, когда должность с окладом в 3000 евро пришлось заполнить украинцем, так как в Эстонии подходящей кандидатуры найти не удалось, пишет Maaleht.

Так, действующая в волости Куусалу фирма Mikumard почти год безрезультатно ищет дойщика. По словам члена правления предприятия Михкеля Рейманна, проблема, вероятно, кроется в ”манящих огнях большого” города, потому что зарплата и другие блага у них лучше, чем на многих столичных предприятиях.

"Да, мы находимся в 30 км от Таллинна, но его огни кажутся намного ярче, чем огни скотного двора, — иронизирует он. — Несмотря на то, что я могу предложить и квартиру, за которую сам буду платить аренду. Человек оплачивал бы только коммунальные. Я плачу почти 1000 евро на руки, предоставляю в пользование машину”.

"Желающие вроде как есть, но они не показывают активность. Когда звонишь им, то они не реагируют, на встречу тоже не приходят”, — сетует Рейманн.

Если Mikumardi — маленькая семейная фирма, то в расположившейся в Ярвамаа OÜ Estonia в прошлом году работало 130 человек.

”Нет, — отвечает член правления фирмы и депутат-соцдем Яанус Марранди на вопрос о том, легче ли им находить работников. — В этом году на нашем предприятии впервые работают четыре украинцы, с кторыми мы заключили сезонные договора”.

Несмотря на то, что наемным рабочим фирма платит среднюю по стране зарплату, эстонцев не сыщешь днем с огнем и приходится нанимать иностранцев. ”1100 евро — не такие уж маленькие деньги. Но людей просто нет, даже для самой простой работы”, — говорит Марранди. Совсем недавно Estonia искала работника зерносушилки. Работа посменная, в том числе в ночное время, но оклад и бонусы соответствующие — 3000 евро. Эстонца на эту должность найти не удалось, поэтому на помощь вновь поспешила Украина. ”К нам как раз пришла устраиваться дояркой одна молодая украинская женщина и хотела перевести сюда и мужа”, — сказал Марранди. Работой украинца руководство довольно. Он хорошо справляется, и, к тому же, разбирается в электрике. Семья живет в квартире и зарабатывает неплохие деньги.

Нехватка рабочих рук наблюдается на многих сельскохозяйственных предприятиях страны. В одном только Вильяндимаа в этом году на работу было взято больше ста человек из Украины.