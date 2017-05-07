100 "горячих клавиш" в Windows, Office, Chrome, Firefox, Gmail, которые должен знать каждый

Компьютером абсолютное большинство людей управляет с помощью мышки. Однако, помимо этого некоторые команды можно отдать и с клавиатуры, как настоящий хакер. Вот 100 "горячих клавиш", о существовании которых должен знать каждый пользователь компьютера, пишет TechLife.
Отметим, что в большинстве горячих клавиш задействованы служебные Ctrl, Alt, Shift, Tab и Windows. Первые четыре подписаны и без труда опознаются, а клавиша Windows расположена, как правило, слева внизу, между Ctrl и Alt и выглядит, как логотип операционной системы Windows.
Операционная система Windows
Ctrl+C — копировать;
Ctrl+N — создать новый документ;
Ctrl+O — открыть;
Ctrl+S — сохранить;
Ctrl+V — вставить;
Ctrl+W — закрыть окно;
Ctrl+X — вырезать;
Ctrl+Y — повторить отмененное действие;
Ctrl+Z — отменить последнее изменение;
Ctrl+Home — переместиться в начало документа;
Ctrl+End — переместиться в конец.
Windows — одиночное нажатие открывает меню "Пуск" (Start), передвигаться по нему можно стрелками на клавиатуре.
Windows+E — запустить "Проводник Windows" (Explorer);
Windows+D — свернуть все окна, перейдя на рабочий стол, или восстановить окна;
Alt+Tab — переключение между открытыми окнами с помощью удерживания Alt и нажатия Tab несколько раз.
Windows+Tab — начиная, кажется, с Windows 7, делает тоже, что Alt+Tab, но визуально красивее.
Alt+Tab+Shift и Windows+Tab+Shift прокручивают окна в обратном направлении.
Alt — вызвать особое системное меню открытого окна, работать в котором можно стрелками или сочетанием Alt+буква.
Shift+F10 — открыть контекстное меню, как если бы была нажата правая кнопка мыши. Бесценное сочетание для тех, у кого мышка сломалась :).
Ctrl-Shift-Esc — Запустить "Диспетчер задач" Windows.
Microsoft Word
Alt — вызвать особое системное меню открытого окна, работать в котором можно стрелками или сочетанием Alt+буква.
Ctrl+Space — убрать форматирование с выделенного участка.
Ctrl+0 — изменить интервал между абзацами;
Ctrl+1 — задать одинарный интервал между строк;
Ctrl+2 — задать двойной интервал между строк;
Ctrl+5 — задать полуторный интервал между строк.
Alt+Shift+D — печатать текущую дату;
Alt+Shift+T — печатать текущее время.
Microsoft Excel
Alt — вызвать особое системное меню открытого окна, работать в котором можно стрелками или сочетанием Alt+буква.
F2 — открыть ячейку, что позволяет редактировать ее содержимое.
Ctrl+пробел — выбрать колонку;
Ctrl+Enter — заполнить выделенные ячейки одинаковыми данными.
Shift+пробел — выбрать ряд.
Ctrl+Home — переместиться в начало документа, ячейка A1 становится активной;
Ctrl+Page Up — перейти на следующий лист книги;
Ctrl+Page Down — перейти на предыдущий лист книги;
Ctrl+1 — открыть окно формата ячеек;
Ctrl+Shift+4 (Ctrl+$) — применить денежный формат с двумя знаками после запятой;
Ctrl+Shift+5 (Ctrl+%) — применить процентный формат;
Ctrl+: (Ctrl+двоеточие) — вывести текущее время;
Ctrl+; (Ctrl+точка с запятой) — вывести текущую дату;
Ctrl+" (Ctrl+двойная кавычка) — скопировать верхнюю ячейку в текущую.
Google Chrome
F6, Ctrl+L или Alt+D — перейти на ближайшее доступное для ввода текста поле и выделить ее содержимое.
F11 — открыть/закрыть текущую страницу в полноэкранном режиме.
Alt+Home — открыть домашнюю страницу в текущей вкладке.
Backspace или Alt+стрелка влево — вернуться на предыдущую страницу в истории;
Shift+Backspace или Alt+стрелка вправо — перейти на следующую страницу в истории.
Ctrl+Shift+Delete — вызвать диалоговое окно "Очистить историю".
Ctrl+Enter — добавить www. перед введенным в адресную строку и .com после;
Ctrl+Shift+N — открыть новое окно в режиме "Инкогнито".
Ctrl+Tab или Ctrl+Page Down — перейти на следующую вкладку;
Ctrl+Shift+Tab или Ctrl+Page Up — перейти на предыдущую вкладку.
Ctrl+Shift+T — заново открыть последнюю закрытую вкладку;
Ctrl+Shift+J — открыть инструмент разработчика, позволяющий просматривать исходный код страницы.
Shift+Alt+T — перейти к инструментам браузера; стрелки — перемещение между инструментами, Enter — выбор инструмента.
Shift+Esc — запустить "Диспетчер задач" Chrome.
Ctrl++ (плюс) — увеличить масштаб страницы;
Ctrl+— (минус) — уменьшает масштаб страницы;
Ctrl+0 — вернуть стандартный масштаб страницы;
Ctrl+1—Ctrl+8 — перейти на вкладку с соответствующим порядковым номером.
Ctrl+9 — перейти на последнюю вкладку;
Ctrl+D — сохранить текущую страницу как закладку;
Ctrl+F или Ctrl+G — вызвать окно поиска текста;
Ctrl+H — открыть страницу истории;
Ctrl+J — открыть страницу загрузок;
Ctrl+K или Ctrl+E — переместить курсор в адресную строку;
Ctrl+N — открыть новое окно;
Ctrl+O — вызвать окно открытия файла;
Ctrl+P — печать текущей страницы;
Ctrl+R или F5 — обновить текущую страницу;
Ctrl+S — сохранить текущую страницу;
Ctrl+T — открыть новую вкладку.
Ctrl+U — открыть страницу с ее исходным кодом. Хакеры могут сделать то же, написав в адресной строке "view-source:адрес страницы".
Ctrl+W или Ctrl+F4 — закрыть всплывающее окно или текущую вкладку.
При переходе по ссылкам в Google Chrome мышь можно заменить следующими комбинациями:
Ctrl+нажатие на ссылку (либо нажатие на ссылку средней кнопкой мыши или колесом прокрутки) — открыть ссылку в новой вкладке "на фоне;
Ctrl+Shift+нажатие на ссылку (либо Shift+нажатие на ссылку средней кнопкой мыши или колесом прокрутки) — открыть ссылку в новой вкладке и перейти на нее;
Shift+нажатие на ссылку — открыть ссылку в новом окне.
Mozilla Firefox
F5 — обновить страницу;
Пробел — прокрутить страницу вниз;
Shift+пробел — прокрутить страницу вверх;
Alt-Home — открыть домашнюю страницу;
Ctrl+Shift+T — заново открыть последнюю закрытую вкладку.
Ctrl++ (плюс) — увеличить масштаб страницы;
Ctrl± (минус) — уменьшить масштаб страницы;
Ctrl+D — сохранить текущую страницу как закладку;
Ctrl+F — вызвать окно поиска текста;
Ctrl+K — перейти на панель поиска;
Ctrl+L — перейти в адресную строку;
Ctrl+T — открыть новую вкладку;
Ctrl-W — закрыть вкладку.
Google Gmail
A — написать ответ всем;
C — создать новое письмо;
F — переслать письмо;
K — открыть предыдущую цепочку писем либо переместить курсор на предыдущий контакт;
J — открыть следующую цепочку писем либо переместить курсор на следующий контакт;
M — скрыть цепочку писем, последующая переписка не попадает во входящие;
N — открыть следующее письмо в цепочке писем;
P — открыть предыдущее письмо в цепочке;
R — написать ответ на письмо;
X — выбрать цепочку писем;
G+C — открыть список контактов;
G+I — открыть папку входящих сообщений;
G+S — перейти к списку помеченных сообщений;
Y+O — сохранить текущую цепочку писем и открыть следующее письмо;
#+O (или ]) — удалить цепочку писем и открыть следующее письмо;
Ctrl+S — сохранить письмо как черновик.