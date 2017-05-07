100 "горячих клавиш" в Windows, Office, Chrome, Firefox, Gmail, которые должен знать каждый

Компьютером абсолютное большинство людей управляет с помощью мышки. Однако, помимо этого некоторые команды можно отдать и с клавиатуры, как настоящий хакер. Вот 100 "горячих клавиш", о существовании которых должен знать каждый пользователь компьютера, пишет TechLife.

Отметим, что в большинстве горячих клавиш задействованы служебные Ctrl, Alt, Shift, Tab и Windows. Первые четыре подписаны и без труда опознаются, а клавиша Windows расположена, как правило, слева внизу, между Ctrl и Alt и выглядит, как логотип операционной системы Windows.

Операционная система Windows

Ctrl+C — копировать;

Ctrl+N — создать новый документ;

Ctrl+O — открыть;

Ctrl+S — сохранить;

Ctrl+V — вставить;

Ctrl+W — закрыть окно;

Ctrl+X — вырезать;

Ctrl+Y — повторить отмененное действие;

Ctrl+Z — отменить последнее изменение;

Ctrl+Home — переместиться в начало документа;

Ctrl+End — переместиться в конец.

Windows — одиночное нажатие открывает меню "Пуск" (Start), передвигаться по нему можно стрелками на клавиатуре.

Windows+E — запустить "Проводник Windows" (Explorer);

Windows+D — свернуть все окна, перейдя на рабочий стол, или восстановить окна;

Alt+Tab — переключение между открытыми окнами с помощью удерживания Alt и нажатия Tab несколько раз.

Windows+Tab — начиная, кажется, с Windows 7, делает тоже, что Alt+Tab, но визуально красивее.

Alt+Tab+Shift и Windows+Tab+Shift прокручивают окна в обратном направлении.

Alt — вызвать особое системное меню открытого окна, работать в котором можно стрелками или сочетанием Alt+буква.

Shift+F10 — открыть контекстное меню, как если бы была нажата правая кнопка мыши. Бесценное сочетание для тех, у кого мышка сломалась :).

Ctrl-Shift-Esc — Запустить "Диспетчер задач" Windows.

Microsoft Word

Alt — вызвать особое системное меню открытого окна, работать в котором можно стрелками или сочетанием Alt+буква.

Ctrl+Space — убрать форматирование с выделенного участка.

Ctrl+0 — изменить интервал между абзацами;

Ctrl+1 — задать одинарный интервал между строк;

Ctrl+2 — задать двойной интервал между строк;

Ctrl+5 — задать полуторный интервал между строк.

Alt+Shift+D — печатать текущую дату;

Alt+Shift+T — печатать текущее время.

Microsoft Excel

Alt — вызвать особое системное меню открытого окна, работать в котором можно стрелками или сочетанием Alt+буква.

F2 — открыть ячейку, что позволяет редактировать ее содержимое.

Ctrl+пробел — выбрать колонку;

Ctrl+Enter — заполнить выделенные ячейки одинаковыми данными.

Shift+пробел — выбрать ряд.

Ctrl+Home — переместиться в начало документа, ячейка A1 становится активной;

Ctrl+Page Up — перейти на следующий лист книги;

Ctrl+Page Down — перейти на предыдущий лист книги;

Ctrl+1 — открыть окно формата ячеек;

Ctrl+Shift+4 (Ctrl+$) — применить денежный формат с двумя знаками после запятой;

Ctrl+Shift+5 (Ctrl+%) — применить процентный формат;

Ctrl+: (Ctrl+двоеточие) — вывести текущее время;

Ctrl+; (Ctrl+точка с запятой) — вывести текущую дату;

Ctrl+" (Ctrl+двойная кавычка) — скопировать верхнюю ячейку в текущую.

Google Chrome

F6, Ctrl+L или Alt+D — перейти на ближайшее доступное для ввода текста поле и выделить ее содержимое.

F11 — открыть/закрыть текущую страницу в полноэкранном режиме.

Alt+Home — открыть домашнюю страницу в текущей вкладке.

Backspace или Alt+стрелка влево — вернуться на предыдущую страницу в истории;

Shift+Backspace или Alt+стрелка вправо — перейти на следующую страницу в истории.

Ctrl+Shift+Delete — вызвать диалоговое окно "Очистить историю".

Ctrl+Enter — добавить www. перед введенным в адресную строку и .com после;

Ctrl+Shift+N — открыть новое окно в режиме "Инкогнито".

Ctrl+Tab или Ctrl+Page Down — перейти на следующую вкладку;

Ctrl+Shift+Tab или Ctrl+Page Up — перейти на предыдущую вкладку.

Ctrl+Shift+T — заново открыть последнюю закрытую вкладку;

Ctrl+Shift+J — открыть инструмент разработчика, позволяющий просматривать исходный код страницы.

Shift+Alt+T — перейти к инструментам браузера; стрелки — перемещение между инструментами, Enter — выбор инструмента.

Shift+Esc — запустить "Диспетчер задач" Chrome.

Ctrl++ (плюс) — увеличить масштаб страницы;

Ctrl+— (минус) — уменьшает масштаб страницы;

Ctrl+0 — вернуть стандартный масштаб страницы;

Ctrl+1—Ctrl+8 — перейти на вкладку с соответствующим порядковым номером.

Ctrl+9 — перейти на последнюю вкладку;

Ctrl+D — сохранить текущую страницу как закладку;

Ctrl+F или Ctrl+G — вызвать окно поиска текста;

Ctrl+H — открыть страницу истории;

Ctrl+J — открыть страницу загрузок;

Ctrl+K или Ctrl+E — переместить курсор в адресную строку;

Ctrl+N — открыть новое окно;

Ctrl+O — вызвать окно открытия файла;

Ctrl+P — печать текущей страницы;

Ctrl+R или F5 — обновить текущую страницу;

Ctrl+S — сохранить текущую страницу;

Ctrl+T — открыть новую вкладку.

Ctrl+U — открыть страницу с ее исходным кодом. Хакеры могут сделать то же, написав в адресной строке "view-source:адрес страницы".

Ctrl+W или Ctrl+F4 — закрыть всплывающее окно или текущую вкладку.

При переходе по ссылкам в Google Chrome мышь можно заменить следующими комбинациями:

Ctrl+нажатие на ссылку (либо нажатие на ссылку средней кнопкой мыши или колесом прокрутки) — открыть ссылку в новой вкладке "на фоне;

Ctrl+Shift+нажатие на ссылку (либо Shift+нажатие на ссылку средней кнопкой мыши или колесом прокрутки) — открыть ссылку в новой вкладке и перейти на нее;

Shift+нажатие на ссылку — открыть ссылку в новом окне.

Mozilla Firefox

F5 — обновить страницу;

Пробел — прокрутить страницу вниз;

Shift+пробел — прокрутить страницу вверх;

Alt-Home — открыть домашнюю страницу;

Ctrl+Shift+T — заново открыть последнюю закрытую вкладку.

Ctrl++ (плюс) — увеличить масштаб страницы;

Ctrl± (минус) — уменьшить масштаб страницы;

Ctrl+D — сохранить текущую страницу как закладку;

Ctrl+F — вызвать окно поиска текста;

Ctrl+K — перейти на панель поиска;

Ctrl+L — перейти в адресную строку;

Ctrl+T — открыть новую вкладку;

Ctrl-W — закрыть вкладку.

Google Gmail

A — написать ответ всем;

C — создать новое письмо;

F — переслать письмо;

K — открыть предыдущую цепочку писем либо переместить курсор на предыдущий контакт;

J — открыть следующую цепочку писем либо переместить курсор на следующий контакт;

M — скрыть цепочку писем, последующая переписка не попадает во входящие;

N — открыть следующее письмо в цепочке писем;

P — открыть предыдущее письмо в цепочке;

R — написать ответ на письмо;

X — выбрать цепочку писем;

G+C — открыть список контактов;

G+I — открыть папку входящих сообщений;

G+S — перейти к списку помеченных сообщений;

Y+O — сохранить текущую цепочку писем и открыть следующее письмо;

#+O (или ]) — удалить цепочку писем и открыть следующее письмо;

Ctrl+S — сохранить письмо как черновик.