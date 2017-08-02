100 000 участников фестиваля Weekend получат собственную мачту мобильной связи

На этой неделе музыкальный фестиваль Weekend в Пярну принимает около 100 тысяч человек. По этому случаю Tele2 доставит в летнюю столицу Эстонии передвижную базовую станцию и в шесть раз увеличит емкость сети мобильного интернета в месте проведения мероприятия для обеспечения всем его участникам доступа к быстрому 4G-интернету, сообщается в пресс-релизе мобильного оператора.

”В фестивальной зоне будет реализовано специальное решение — туда доставят передвижную базовую станцию высотой 17 метров и дополнительно добавят по 6 секторов 4G и 3G, в том числе секторы 2G, предназначенные для разговорной связи. Эти меры позволят всем участникам праздника беспрепятственно общаться с друзьями и обмениваться фото с места события”, — сообщил директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма. Он уточнил также, что передвижную базовую станцию установят в центре фестивальной зоны.

Специальное решение базируется на технологии агрегации несущих частот 1800 МГц и 2100 МГц, которая позволит участникам фестиваля пользоваться мобильным 4G-интернетом с входящей скоростью до 300 Мбит/с; дополнительные объемы 3G предлагаются на частоте 2100 МГц и 2G — 1800 МГц. Кроме того, Tele2 уже увеличил мощность базовых станций, расположенных в Пярну и его окрестностях.

”Подобные специальные решения мы применяем во время массовых мероприятий с участием не менее 10-20 тысяч человек, например, на Певческих праздниках и фестивалях Õllesummer”, — сообщил Сеэма. Пропускная способность действующих базовых станций увеличивается также при проведении концертов на Таллиннском певческом поле. По словам Сеэма, Tele2 всегда держит наготове передвижную базовую станцию для выезда на крупные мероприятия.

В прошлом году на фестивале Weekend Festival Baltic и связанных с ним мероприятиях побывали около 100 тысяч человек.