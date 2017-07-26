10 рекомендации для желающих начать собственное дело

Недавнее исследование Института финансов показало, что все больше жителей Эстонии проявляют интерес к предпринимательству. Каждый пятый житель пытался начать свое дело. Из них у половины, то есть у каждого десятого бизнес сохранился по сей день. Целых 40% жителей страны подумывают о создании собственного предприятия, но пока эти планы не реализовали, пишет Swedbank.

В качестве основных вызовов при открытии фирмы люди называют организацию продаж продукции или услуг, поиск финансирования и слабое знание законодательства. Мотивация: увеличение доходов, самореализация и более гибкая организация рабочего времени.

Если и вы взвешиваете возможность стать предпринимателем, то ниже Swedbank приводит десять полезных советов.

1. Протестируйте свои личные качества. Ученые различают три фактора успеха предпринимателя:

1) исходящие от внешней среды;

2) зависящие от стратегических и тактических решений предпринимателя;

3) связанные с личностными качествами человека.

Успешные предприниматели часто обладают следующими личностными качествами:

· интеллектуальные способности — креативность, интеллигентность, способность к анализу и обобщению;

· энергичность — желание что-то сделать, не пасовать перед трудностями;

· чувство ответственности — информированность и способность брать на себя ответственность, будучи самостоятельным и свободным в своих действиях;

· коммуникабельность — хорошее умение общаться с партнерами, клиентами и работниками;

· уверенность в себе и решительность — вера в себя, оптимизм, смелость в принятии решений;

· умение ставить цели — энергичная и целенаправленная работа во имя достижения целей;

· готовность рисковать — смелые действия в условиях неопределенности.

Наряду с вышеописанными предпосылками определяющее значение всё-таки имеет желание человека стать предпринимателем, для реализации которого необходимо предпринять конкретные шаги.

2. Найдите бизнес-идею. Подумайте, можете ли вы использовать уже существующие ресурсы. Умения, опыт и контакты имеют очень большую ценность. Превратить в бизнес вы можете и свое хобби. Если вы занимаетесь фотографией или на очень хорошем уровне владеете каким-либо иностранным языком, то можете использовать эти умения для создания бизнеса.

3. Протестируйте свою идею. Перед тем, как делать большие инвестиции, найдите потенциальных клиентов и поинтересуйтесь их мнением относительно своей продукции или услуги.

4. Составьте бизнес-план, поставьте перед собой ясную цель. Проанализируйте рынок, изучите конкурентов, подчеркните преимущества вашей продукции или услуги.

5. Продумайте финансовую сторону дела. Составьте финансовый прогноз и подумайте, окупится ли ваш бизнес.

6. Предложите решения. Клиенты потребляют продукцию и услуги для решения своих проблем. Всегда помните об интересах потенциальных клиентов. Хотя решение об учреждении фирмы вы принимаете самостоятельно, именно потребители помогают Вашему предприятию получать и наращивать прибыль.

7. Спросите совета. Найдите себе ментора, который готов поделиться с вами своим опытом и знаниями, что позволит вам быстрее продвигаться вперед и не совершать крупных ошибок. Например, в каждом уезде действует менторский клуб. Не бойтесь обращаться за советом к другим предпринимателям и друзьям.

8. Ознакомьтесь с законами и выберите подходящую форму предпринимательства. Хороший обзор материалов о создании предприятия и о налогах имеется на портале eesti.ee.

9. Заблаговременно копите деньги на стартовый капитал. Целесообразно создать себе денежный резерв на пару месяцев, который поможет покрыть расходы, связанные с запуском предприятия. В начальной фазе можно обратиться за поддержкой к известным ”трем F”: friends, family and fools, то есть к друзьям, к семье и к глупцам. Узнайте также о различных пособиях. Например, начинающий предприниматель может обратиться за стартовым пособием в EAS.

10. Сделайте первый шаг! Многие боятся сделать самый первый шаг, боятся говорить о своих идеях, боятся начинать действовать. Некоторые же оттачивают свой продукт или услугу до совершенства, а затем выясняется, что рынка для них нет. Важно действовать, но действовать с умом.