10 признаков зависимости от телефона и других гаджетов

Бросаете все дела, чтобы прочитать сообщение о том, кому понравился ваш очередной пост в Facebook? Отвечаете на э-письма, уже лежа в постели, прежде чем отойти ко сну? Нервничаете из-за разрядки аккумулятора? Постоянно заглядываете в телефон, тыкаете в экран пальцем, хотя в этом нет особой нужды?

”Если вы утвердительно ответили на все эти вопросы, то вы, скорее всего, попали в зависимость от своего телефона”, — констатирует директор по персоналу Tele2 Хелена Эверт посредством пресс-сообщения и добавляет, что сегодня подобная смарт-зависимость становится модным явлением в развитых странах.

”С одной стороны, умные устройства и цифровые технологии предоставляют нам широкие возможности для общения с близкими, персонального развития и развлекательного досуга, а с другой — непрерывное присутствие в онлайн-среде и неумение разумно использовать полученные шансы может привести к стрессу и даже устойчивой зависимости”, — считает Х. Эверт.

И здесь очень важно найти равновесие между миром реальным и интерактивным. Ведь последний дарит нам неограниченные возможности. Надо просто научиться ими разумно пользоваться, чтобы получить максимальную пользу.

Директор по персоналу Tele2 обращает внимание на десять признаков, которые могут быть связаны с возникновение смарт-зависимости.

1.Просыпаясь, первым делом вы хватаетесь за телефон

Завтрак не готов, кофе не сварен, а вы уже в своем телефоне — что там новенького в Фейсбуке и Инстаграме? Тут же отправляете несколько сообщений, проверяете э-почту и даже успеваете минуту-другую поиграть в любимую игру. Полчаса пролетели незаметно, и вы, вероятно, уже опаздываете.

2. Спите с телефоном в обнимку

Ну да, все-таки не в одиночку. Таких людей в возрасте от 18 до 24 лет, кто засыпает с телефоном в руке, наверняка наберется больше, чем один из десяти.

3. Проходите пять стадий траура, пытаясь отыскать телефон в сумке

”Он должен быть там, не могу же я его потерять, где же он? Нет, не могу поверить, что он потерян! Теперь придется покупать новый, а это такая возня. Ой, монетка в 20 центов — что, если я ее пожертвую, может быть, произойдет чудо, и телефон всё же найдется?

Ну какая же жалость, все мои фотки, записи, идеи… Наверное, всё-таки придется покупать новый телефон. Может, это станет для меня началом новой жизни — с крутой камерой и огромной памятью… Ах, вот ты где, негодник, на столе!”. Вам знаком такой ход мыслей?

4. В вашем телефоне работает функция оповещения, но вы всё равно заглядываете в него каждые две секунды: а вдруг она отключилась?

Такое бывает: иногда сообщения действительно приходят с задержкой. Ведь технологии далеки от совершенства, но вы не желаете отказываться от очередной порции адреналина, связанной с получением нового сообщения и общением в Снапчате.

5. Вы скорее поделитесь зубной щеткой, чем телефоном

Есть вещи принципиально личные, будь то бактерии во рту или сообщения, накопленные годами. Однако вы готовы рискнуть только первым — и это для вас абсолютно нормально. Один из десяти опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет готов дать свою зубную щетку близкому другу, но только один из двадцати будет чувствовать себя комфортно, одолжив свой телефон.

6. Тысячи селфи

Вы непрерывно делаете селфи и забиваете ими телефоны ваших друзей, когда одалживаете их, чтобы посмотреть, который час, или расписание автобусов.

7. Вам кажется, что все экраны сенсорные

Возможно, вы замечали, что иногда пытаетесь скользить пальцем по экрану своего ноутбука.

8. Вы чувствуете фантомные вибрации телефона

Этот феномен известен еще со времен появления первых телефонов с вибросигналом. И ведь вы явно ощущаете, что он где-то вибрирует — в кармане или сумке, но… опять показалось. Тем не менее вы открывает все приложения, дабы убедиться в том, что ничего экстраординарного не случилось.

9. Аккумулятор разряжен, а вы пытаетесь включить телефон каждые десять секунд в надежде, что он вдруг заработает

Вы нервничаете, когда индикатор батареи подходит к критической отметке. А если аккумулятор умер, то каждые две минуты пытаетесь возвратить его к жизни, чтобы узнать последние новости из социальных сетей. И даже убедившись во всей тщетности этих попыток, вы продолжаете снова и снова реанимировать свой телефон.

10. Гаджеты — ваша страсть

Стоит появиться в продаже новому устройству, которое способно делать то, чего не умеет ваш телефон, как вы тут же жаждете заполучить его. Скорее всего, в ваших карманах или сумке — больше одного телефона, но ни один из них нельзя назвать только рабочим. Вы тратите кучу денег на разные гаджеты. Кроме аккумуляторного банка, зарядного устройства и наушников, в вашем доме можно найти всевозможные аксессуары, как то: фитнес-браслет, спортивные смарт-часы, чехлы разной формы для телефонов, комплекты для чистки экрана, а также специальные телефонные держатели, которые можно прикреплять к спинке кровати, краям ванны и тому подобное.