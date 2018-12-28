10 предсказаний для эстонского рынка рабочей силы на 2019 год

В конце каждого года принято составлять прогнозы и делать предсказания на год наступающий. Сотрудники предприятия по управлению трудовыми ресурсами Manpower Eesti составили прогноз для эстонского рынка труда в наступающем году.
Самая высокая занятость в Европе
Эстония удерживает позицию страны с самой высокой трудовой занятостью в Европейском союзе. Количество вакансий по-прежнему значительно превышает количество ищущих работу. В незначительной степени ситуация может улучшиться за счет возвращения некоторых жителей Эстонии из-за границы, но с другой стороны, уровень жизни в Латвии, Литве и Польше повысился, так что в прежнем объеме рабочих рук из этих стран ожидать не приходится. С трудностями столкнутся зарубежные компании, планирующие выходить на на эстонский рынок, поскольку рабочих рук не хватает, а
зарплаты растут как на дрожжах.
Рост доли иностранной рабочей силы
Поскольку число жителей Эстонии трудоспособного возраста сокращается, а работы предлагается все больше, еще более широкое распространение в Эстонии получит задействование иностранной рабочей силы, к чему местное население начнет понемногу привыкать. Многие работодатели мечтают о найме работников из Украины, и поскольку ситуация там нестабильная, можно предположить, что больше всего иностранцев, работающих в эстонских предприятиях, будет родом именно из Украины. Даже в тех фирмах, в которых до сих пор к иностранной рабочей силе относились скептически, лед сдвинется и работодатели начнут понимать, что не обязательно общаться со всеми сотрудниками исключительно на эстонском языке. Поскольку с работниками, поступающими из-за границы, на ежедневной основе общаются руководители среднего звена, можно предсказать, что значимость владения иностранными языками, особенно русским, станет весомым фактором при принятии на работу высшего и среднего руководства.
Квота на иностранную рабочую силу будет исчерпана в феврале
В уходящем году квота на иностранную рабочую силу закончилась в апреле, в предыдущем году — в июне. Уже на настоящий момент большая часть квоты "забронирована". Скорее всего, квота в наступающем году закончится уже в феврале. Поскольку накануне выборов квоту по политическим соображениям искусственным образом удерживают на низком уровне, неизбежно повысится и число нелегальной иностранной рабочей силы. Никто не знает, кто будут эти люди и где именно они будут работать, налогов в государственную казну от них поступать не будет, а вместо государства и местных предприятий сливки будут снимать восточноевропейские спекулянты.
Недовольство при подаче налоговых деклараций
До срока подачи налоговых деклараций, которая грозит вызвать большой переполох, остается меньше двух месяцев. Предварительно заполненные декларации станут доступны во второй половине февраля и около 50 тысяч человек обнаружат, что вместо привычного возвращения переплаченных налогов их ожидает обязательство доплатить государству. Если рассматривать ситуацию с положительной стороны, можно представить, что государство выдало этим людям беспроцентный заем, но, вероятно, у многих людей не окажется достаточных сбережений для уплаты налогового долга государству. И хотя о новой системе налогообложения говорилось много, найдется немало людей, которые только весной проснутся и обнаружат, что кое-что необратимо изменилось. Основное недовольство, разумеется, будет обрушено на ближайшее окружение — на работодателей и посредников аренды рабочей силы.
Ценность тех, кому за 50 повысится
На рынке труда все больше и больше будут цениться сотрудники в возрасте от 50 лет и старше. Если еще совсем недавно в прессе можно было прочитать истории о том, как работодатели при найме рабочей силы избегают людей предпенсионного возраста или пытаются избавиться от уже имеющихся, то в условиях кризиса рабочей силы и при некотором разочаровании от трудовых навыков юного поколения, работодатели начинают переоценку ситуации. Помимо тех, кому за 50, рынок труда ждет возвращения и пенсионеров, которым все чаще предлагается сезонная работа или частичная занятость. Видимо, в новом году при проведении кампаний по набору персонала мы все чаще будем видеть лозунг: ”Возраст не считается”.
Рекрутинг станет маркетингом
ТОП
Неразбериха на рынке труда велика: кандидаты не могут сделать выбор между вакансиями, а работодатели не привыкли к тому, что теперь работники диктуют размер зарплат, а если их что-то не устраивает, голосуют ногами. Поэтому борьба за хороших сотрудников будет набирать все более безумные обороты, а листая газеты станет сразу понятно: работник стал важнее клиента. От специалистов по найму будут ожидать знаний и навыков в области маркетинга, а формирование имиджа работодателя будет не менее важным, чем маркетинговая деятельность, направленная на клиентов. В рамках гонки по поиску сотрудников объявления о вакансиях будут становиться все более привлекательными как по содержанию, так и по форме. На обычное объявление никто может и не отозваться, а даже, если будут присланы резюме, соискатели в итоге просто не явятся на собеседование. Тенденция, получившая начало в США, когда не только синие, но и белые воротнички не приходят на собеседования, отказываются от уже принятого предложения или просто исчезают, докатилась и до Европы. Широкий размах получит перекупка сотрудников, а должность хедхантера станет настолько востребованной, что даже их будут пытаться перекупать.
Гибкость — твердая валюта
Гибкость наряду с финансовой мотивацией становится твердой
валютой. Ожидание более гибких рабочего графика и формы труда свойственно
теперь не только молодежи — практически все уважают такой подход к делу.
Мотивированный человек, как правило, исполнителен, поэтому работодатели не
должны опасаться новой эпохи, в которую одна часть людей работает из дома, а
другая приходит в контору к десяти часам. До тех пор, пока работа выполняется
превосходно, не нужно создавать искусственных ограничений. На фоне этой
общемировой тенденции эстонского трудовое законодательство остается практически
без изменений и на практике вовсе не благоволит гибким формам труда, так что
ножницы между законодательными рамками и действительностью продолжат расти.
Гонка льгот
В секторах, где зарплаты уже высоки и гибкость является обыденностью, но необходимых сотрудников по-прежнему не хватает, людей все чаще пытаются заманить новыми, превосходящими конкурирующие предложения, льготами. Поддержка занятий спортом и современная рабочая среда уже стали гигиеническими факторами, которыми никого так просто не заманишь. Новой силой притяжения станут скорее дополнительное медицинское страхование, пенсия работодателя, доля собственности в предприятии и удлиненный оплачиваемый отпуск.
Переломный момент: человек дороже машины
Автоматизация и дигитализация частично помогут разрешить кризис рабочей силы. Если до сих пор повсеместно считалось, что человек обходится дешевле машины, то теперь мы добрались до переломного момента, когда становится понятно, что человеческое прикосновение делает все более дорогим, как в производстве, так и в экономике обслуживания. Кассиров в магазинах мы, скорее всего, уже через несколько лет больше не увидим, но это не означает, что люди этой профессии станут безработными — им найдется новое применение.
Мобильность возрастет
Люди перемещаются активнее, чем когда-либо ранее, как внутри страны, так и между государствами. Урбанизация неизбежно продолжится и в Эстонии и ее ничто не остановит. Если кто-то захочет переехать в сельскую местность (или продолжить жить в деревне), то ему придется самому создавать себе рабочее место или искать работодателя, позволяющего выполнять работу без посещения рабочего места. Рабочие места будут концентрироваться в узловых пунктах, и поскольку людей не будет хватать, совершенно элементарным станет предложение транспортных решений, хотя это и означает лавирование на грани налога на специальные льготы. При этом мобильность будет означать как отток людей из Эстонии, так и приток. С одной стороны, молодежь по-прежнему будет уезжать в поисках счастья, но с другой стороны, многие наши жители будут возвращаться из Финляндии и других стран домой. Брекзит также повлияет на европейский рынок труда и в будущем трудовой рынок Великобритании станет, вероятно, более закрытым.