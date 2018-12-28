10 предсказаний для эстонского рынка рабочей силы на 2019 год

В уходящем году квота на иностранную рабочую силу закончилась в апреле, в предыдущем году — в июне. Уже на настоящий момент большая часть квоты "забронирована". Скорее всего, квота в наступающем году закончится уже в феврале. Поскольку накануне выборов квоту по политическим соображениям искусственным образом удерживают на низком уровне, неизбежно повысится и число нелегальной иностранной рабочей силы. Никто не знает, кто будут эти люди и где именно они будут работать, налогов в государственную казну от них поступать не будет, а вместо государства и местных предприятий сливки будут снимать восточноевропейские спекулянты.

Недовольство при подаче налоговых деклараций

До срока подачи налоговых деклараций, которая грозит вызвать большой переполох, остается меньше двух месяцев. Предварительно заполненные декларации станут доступны во второй половине февраля и около 50 тысяч человек обнаружат, что вместо привычного возвращения переплаченных налогов их ожидает обязательство доплатить государству. Если рассматривать ситуацию с положительной стороны, можно представить, что государство выдало этим людям беспроцентный заем, но, вероятно, у многих людей не окажется достаточных сбережений для уплаты налогового долга государству. И хотя о новой системе налогообложения говорилось много, найдется немало людей, которые только весной проснутся и обнаружат, что кое-что необратимо изменилось. Основное недовольство, разумеется, будет обрушено на ближайшее окружение — на работодателей и посредников аренды рабочей силы.

Ценность тех, кому за 50 повысится

На рынке труда все больше и больше будут цениться сотрудники в возрасте от 50 лет и старше. Если еще совсем недавно в прессе можно было прочитать истории о том, как работодатели при найме рабочей силы избегают людей предпенсионного возраста или пытаются избавиться от уже имеющихся, то в условиях кризиса рабочей силы и при некотором разочаровании от трудовых навыков юного поколения, работодатели начинают переоценку ситуации. Помимо тех, кому за 50, рынок труда ждет возвращения и пенсионеров, которым все чаще предлагается сезонная работа или частичная занятость. Видимо, в новом году при проведении кампаний по набору персонала мы все чаще будем видеть лозунг: ”Возраст не считается”.

Рекрутинг станет маркетингом

Неразбериха на рынке труда велика: кандидаты не могут сделать выбор между вакансиями, а работодатели не привыкли к тому, что теперь работники диктуют размер зарплат, а если их что-то не устраивает, голосуют ногами. Поэтому борьба за хороших сотрудников будет набирать все более безумные обороты, а листая газеты станет сразу понятно: работник стал важнее клиента. От специалистов по найму будут ожидать знаний и навыков в области маркетинга, а формирование имиджа работодателя будет не менее важным, чем маркетинговая деятельность, направленная на клиентов. В рамках гонки по поиску сотрудников объявления о вакансиях будут становиться все более привлекательными как по содержанию, так и по форме. На обычное объявление никто может и не отозваться, а даже, если будут присланы резюме, соискатели в итоге просто не явятся на собеседование. Тенденция, получившая начало в США, когда не только синие, но и белые воротнички не приходят на собеседования, отказываются от уже принятого предложения или просто исчезают, докатилась и до Европы. Широкий размах получит перекупка сотрудников, а должность хедхантера станет настолько востребованной, что даже их будут пытаться перекупать.

Гибкость — твердая валюта



Гибкость наряду с финансовой мотивацией становится твердой

валютой. Ожидание более гибких рабочего графика и формы труда свойственно

теперь не только молодежи — практически все уважают такой подход к делу.

Мотивированный человек, как правило, исполнителен, поэтому работодатели не

должны опасаться новой эпохи, в которую одна часть людей работает из дома, а

другая приходит в контору к десяти часам. До тех пор, пока работа выполняется

превосходно, не нужно создавать искусственных ограничений. На фоне этой

общемировой тенденции эстонского трудовое законодательство остается практически

без изменений и на практике вовсе не благоволит гибким формам труда, так что

ножницы между законодательными рамками и действительностью продолжат расти.

Гонка льгот

В секторах, где зарплаты уже высоки и гибкость является обыденностью, но необходимых сотрудников по-прежнему не хватает, людей все чаще пытаются заманить новыми, превосходящими конкурирующие предложения, льготами. Поддержка занятий спортом и современная рабочая среда уже стали гигиеническими факторами, которыми никого так просто не заманишь. Новой силой притяжения станут скорее дополнительное медицинское страхование, пенсия работодателя, доля собственности в предприятии и удлиненный оплачиваемый отпуск.

Переломный момент: человек дороже машины