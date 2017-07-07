10 лет спустя: до нового бума недвижимости в Эстонии еще далеко

Несмотря на то, что цены на жилье достигли новых исторических рекордов, с годами в значительной мере повысилась и покупательная способность населения, в связи с чем по сравнению с периодом прежнего бума недвижимость стала гораздо более доступной.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман отметил, что если во время наблюдавшегося 10 лет назад бума в сфере недвижимости максимальная площадь, которую средний таллиннец мог приобрести с привлечением кредита, составляла менее 30 м², то сегодня его покупательная способность повысилась более чем в два раза, достигнув 63 м². В Тарту соответствующие показатели составляют 34 м² против сегодняшних 77 м².

"При проведении расчета был включен как средний доход, уровень цен на жилье, так и условия, установленные для жилищных кредитов", — пояснил Сооман. "Большую разницу в некоторой мере может смягчить добавление к процессу расчета также и показатели инфляции, однако ее влияние не является чрезмерно большим", — сказал он. По словам Соомана, никто не защищен от всемирных экономических кризисов и вызванной ими турбулентности, однако местный рынок жилья сам по себе не перегревается. ”Более значительную проблему для нас представляет, скорее, тот факт, что чаша весов и рыночная активность в значительной мере перевешивают в сторону Таллинна, тогда как рынки жилой недвижимости остальных городов Эстонии по-прежнему очень прохладные”, — добавил он.