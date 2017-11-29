1 января Maxima будет закрыта. Читайте, как в праздники работают другие магазины

Сегодня Maxima сообщила, что 1 января 2018 года все магазины сети в Эстонии будут закрыты. Кроме того, будет сокращено время работы магазинов в рождественский период на 1-5 часов в зависимости от магазина.

Изменения во времени работы в праздники произойдут и в Rimi, которая закроет 25 декабря и 1 января некоторые маленькие магазины. 1 января большинство магазинов сети откроют двери в 12 часов.

Магазины Prisma 24 декабря и 31 декабря работают с 8 до 21. В первый день года магазины откроются в 12 и будут работать до 23. В остальные дни Prisma работает в обычном режиме, с 8 до 23.

Магазины Coop Eesti открыты в зависимости от местоположения.

Магазины Selver 24 декабря открыты до 19. 25 и 26 декабря все магазины сети работают с 9 до 21. 31 декабря — до 21. 1 января — с 12 до 21.