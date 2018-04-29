1 мая на улицах Таллинна появится 300 автомобилей "Яндекс. Такси". По конкурентам ударят "дружелюбными ценами"

Российская компания Yandex сделает доступным на территории Эстонии свое приложение по вызову такси в ночь на первое мая. Россияне договорились с пятью таллиннскими фирмами, оказывающими услугу таксоизвоза, о том, что их автомобили будут использовать приложение "Яндекс. Такси", сообщает rus.err.ee.
В Таллинне 29 апреля прилетел директор по международной стратегии российского сервиса "Яндекс. Такси" Арам Саргсян, который запускает работу приложения во всех странах Балтии.
Завоевать место на рынке таксоизвоза приложение "Яндекс. Такси", по словам Саргсяна, намерено дружелюбными ценами. "Первое время мы будем делать 50-процентную скидку", — заявил представитель компании, сказав, что тарифы будут озвучены в самое ближайшее время.