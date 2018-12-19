Жители ЕС больше не смогут свободно приезжать в Великоританию на работу

Согласно предложениям, низкоквалифицированные работники из стран ЕС после "брексита" больше не смогут автоматически получать разрешение на работу в Британии. Миграция была одной из главных тем, которые обсуждались во время референдума по "брекситу".

Рассказывая о документе в парламенте, министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что озабоченность по поводу миграции существует как у сторонников, так и у противников выхода страны из ЕС. "В результате референдума мы можем отменить свободу передвижения; впервые за 40 лет мы сможем решать, кто может и кто не может въезжать в эту страну", — сказал он.

Он отметил, что Британия будет открыта для ведения бизнеса, а уже живущие здесь люди смогут остаться вне зависимости от того, будет подписано соглашение по "брекситу" или нет, пишет Русская служба Би-би-си.

Джавид отметил, что в документе упор сделан на три пункта:

- Свобода передвижения прекращается, и в будущем все, кроме британцев и граждан Ирландии, будут обязаны получать разрешение на въезд в страну;

- Нынешняя система преференций для жителей ЕС прекращается, что поставит в одинаковое положение самых талантливых людей по всему миру;

- Мигрантов будут отбирать по их способностям, чтобы в страну приезжали самые одаренные.

Джавид сказал, что правительство добивается эффективности будущей миграционной системы для тех, кто приезжает в страну, для компаний, для госструктур и для Британии в целом. По его словам, такой подход защищает интересы британских работников, устраняя при этом бюрократию.