Объединительный собор Украинской церкви: как все прошло и кто такой митрополит Епифаний

Объединительный собор, состоявшийся в Киеве, провозгласил создание на Украине независимой православной церкви и избрал ее предстоятелем 39-летнего митрополита Епифания (Думенко), пишет русская служба BBC.

"Это день окончательного получения нашей украинской независимости от России. И Украина уже не будет пить, говоря словами Тараса Шевченко, "из московской чаши московский яд", - заявил по окончании собора президент Украины Петр Порошенко, также присутствовавший на этом закрытом мероприятии.

"Собрали лиц, большая часть из которых не имеет законного рукоположения, и из числа неканонических священнослужителей одного избрали в качестве неканонического предстоятеля", - прокомментировали итоги киевского собора в РПЦ.

Корреспонденты Би-би-си вместе с тысячами сторонниками автокефалии провели несколько часов под стенами Софийского собора, где рождалась независимая украинская церковь.

Ощущение праздника

Высокий мужчина с потрепанным рюкзаком на плечах внезапно останавливается прямо посреди тротуара улицы Владимирской, напротив центрального офиса Службы безопасности Украины. Опускает рюкзак на сугроб и достает из него священническую рясу. И тут же, на тротуаре, начинает надевать ее, стараясь не мешать людскому потоку, который льется в сторону Софийской площади.

Сельский священник из Винницкой области, он приехал в Киев для того, чтобы стать свидетелем исторического события: в этот день на месте двух непризнанных православных церквей Украины должна была появиться независимая церковь, признанная Вселенским патриархатом.

Уже к десяти утра площадь перед Софийским собором заполнена людьми. Часть из них не скрывали, что прибыли в Киев в составе организованных групп при содействии местной власти.

"Да, помогали людям доехать. Но только желающим. Никого силой в Киев ехать не заставляли - это не наш метод", - рассказал Би-би-си губернатор одной из западноукраинских областей, прогуливающийся вдоль полицейского кордона.

Народ на Софийской площади собрался самый разночинный. Зеваки, которые "просто проходили мимо". Мужчины в потертом камуфляже Вооруженных сил Украины. Пожилые женщины с иконами, привезенными из их церквей в разных уголках страны. Священники, которые тут же, на площади, знакомились между собой и тут же делились проблемами своих приходов.

Собравшиеся на площади то и дело вспоминали Майдан. Примерно то же время года, такая же погода, даже возле микрофона на сцене тот же человек - известный актер и министр культуры Евгений Ныщук.

"Только настроение другое. Тогда все время как-то тревожно было, а тут ощущение праздника", - говорит мужчина средних лет, внимательно глядящий на экран, на котором показывают хронику пути к автокефалии. Вот Петр Порошенко проводит переговоры с Вселенским патриархом Варфоломеем, вот за обращение к Константинополю голосует Верховная рада, вот тамошний синод принимает одно, другое, третье решение о будущем создании украинской церкви.

В какой-то момент над площадью раздается колокольный звон. Это Петр Порошенко идет к центральному входу в Софийский собор по специальному коридору, проложенному прямо через площадь, пожимая руки собравшимся и улыбаясь в ответ на их выкрики типа "Молодец!" или "Спасибо за победу над москалями!"

"Готовый предвыборный ролик", - скептически комментирует появление президента девушка, имеющая возможность пожать президенту руку, но не воспользовавшаяся ею.

Порошенко действительно часто упрекают в чересчур активной эксплуатации церковной тематики в своих речах. Киевские комментаторы прямо говорят, что этот мотив станет одним из ведущих в его избирательной кампании перед намеченными на март следующего года президентскими выборами.

А еще оппоненты автокефалии часто обвиняют украинскую власть во вмешательстве в церковные дела - присутствие Порошенко в президиуме на Объединительном соборе стало для них еще одним аргументом.

"С церковной точки зрения, это не запрещено. Порошенко ведь православного вероисповедания, а не только президент… Вот и Константин Великий присутствовал на Первом Вселенском соборе и сделал все, чтобы он состоялся, формально еще не будучи христианином", - комментировал подобные выпады в интервью Би-би-си незадолго до собора архиепископ Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

Только двое

На площади холодно. Кто-то идет погреться в автобусы, припаркованные неподалеку, кто-то - в шатер с чаем-кофе. Кажется, часть присутствующих не ожидала, что рождение церкви может затянуться на несколько часов.

"А вас на какую длительность мероприятия ориентировали?" - спрашивали журналисты у сотрудников Государственной службы охраны.

"Ну, вы же знаете, что в Стамбуле синоды продолжаются по три дня", - без тени улыбки отвечал охранник со списками участников мероприятия в руках.

Главная интрига перед началом собора: сколько представителей Украинской православной церкви Московского патриархата - структурной части Русской церкви - прибудут на это мероприятие, несмотря на запрет со стороны их церкви принимать участие в этом, как утверждали в Моспатриархии, канонически ничтожном сборище.

В УПЦ МП обвиняли киевские власти в преследовании своих представителей с целью вынудить их прийти на собор, а Московский патриарх Кирилл написал письмо об этом же предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.

Представители киевских церковных и политических кругов заявляли, что в соборе могут принять участие до пятнадцати епископов УПЦ МП.

В итоге на собор приехали лишь двое иерархов Московского патриархата из около 80: давний сторонник автокефалии митрополит Переяславский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), которого называли одним из вероятных кандидатов в предстоятели новой церкви.

Еще один открытый сторонник автокефалии украинского православия, митрополит Черкасский Софроний (Дмитрук) сообщил, что не приехал на собор по причине болезни.

Еще до конца дня в субботу в УПЦ МП сообщили, что Симеон и Александр исключены из "канонической Украинской православной церкви".

Тем временем, за участниками собора закрылись двери храма святой Софии, и собор начался.

Собор по-английски

Как и любое подобное мероприятие, собор проходил за закрытыми дверями. Из всех заявлений, прозвучавших на соборе, транслировали только обращение к его участникам Петра Порошенко.

Тем не менее, на фотографиях, сделанных в Софийском соборе и обнародованных пресс-службой президента, можно было увидеть состав президиума этого мероприятия.

В нем кроме президента Порошенко находились четыре представителя Константинопольского патриархата: один из влиятельнейших иерархов, неформальный куратор украинского вопроса, митрополит Галльский Эммануил, патриаршьи экзархи - этнические украинцы митрополит Даниил и архиепископ Иларион, а также прибывший на днях в Киев митрополит Андрианопольский Амфилохий.

В президиуме сидели также представители трех украинских церквей: от Московского патриархата - митрополит Симеон, от УАПЦ - ее глава митрополит Макарий и от Киевского патриархата - его предстоятель Филарет. Характерно, что Филарет пришел на собор в суфии - митрополичьем головном уборе, а не в патриаршьем клобуке. Известно, что намерение Филарета и после восстановления его в каноническом сане именоваться патриархом изрядно раздражало Константинополь.

Рабочим языком собора был английский с синхронным переводом на украинский.

В последние перед собором дни в Киеве продолжались напряженные переговоры относительно устава будущей церкви и регламента Объединительного собора.

Изначально Киевский патриархат, и так обладавший большинством голосов на соборе, настаивал на открытом голосовании. Константинополь же считал, что голосование, в частности, за будущего предстоятеля церкви, должно быть тайным.

Собеседники Би-би-си утверждали, что позиция УПЦ КП объяснялась обострением конкуренции между группами влияния в этой церкви. Якобы условием отказа главы Киевского патриархата Филарета от выдвижения в предстоятели новой церкви было избрание на этот пост его правой руки - митрополита Переяславского Епифания. Однако это не входило в планы сторонников другого влиятельного иерарха УПЦ МП - митрополита Волынского Михаила (Зинкевича).

Тем не менее, по всем проблемным вопросам удалось договориться, и после утверждения устава церкви - впрочем, по данным Би-би-си, его нынешняя версия будет изменяться уже в самом начале функционирования церкви, - делегаты собора перешли к избранию предстоятеля.

Как избирали Епифания

Избирательная система на соборе была еще одним камнем преткновения между заинтересованными сторонами.

В Киевском патриархате настаивали, что собор, рождающий украинскую церковь, должен быть архиерейским - участие в нем должны принимать исключительно епископы. Но у Константинополя было другое мнение на этот счет: каждому епископу прибывшему на собор предлагалось взять с собой одного священника и одного мирянина или монаха, представляющего соответствующую епархию.

В результате трудных переговоров стороны пришли к тому, что участниками собора будут не только епископы, однако в итоговом голосовании за предстоятеля церкви миряне, клирики и монахи участвовать не будут.

По данным Би-би-си, на этапе выдвижения кандидатами в предстоятели стали сразу три епископа, имеющие реальные шансы на победу. Это были два выдвиженца от Киевского патриархата - митрополиты Епифаний и Михаил, а также представитель Московского патриархата Симеон.

Однако на этом этапе митрополит Михаил снял свою кандидатуру.

В список претендентов на Киевскую кафедру добавили представителя УАПЦ митрополита Владимира (Черпака), однако все понимали, что его выдвижение было чистой формальностью, лишь для того, чтобы число претендентов достигло требуемой уставом цифры три.

А вот выбор между Епифанием и Симеоном, судя по всему, был для делегатов собора не столь однозначным.

С одной стороны, большая часть представителей УПЦ КП была не готова поддержать выходца из Московского патриархата, исходя хотя бы из многолетнего, мягко говоря, не мирного сосуществования этих церквей на Украине. С другой - избрание предстоятелем представителя УПЦ МП синодом, на котором большинством обладали представители УПЦ КП, могло бы стать символом религиозного примирения на Украине - сигналом, побуждающим других представителей этой церкви переходить к "автокефалам".

Так или иначе, в результате финального голосования митрополит Епифаний набрал 36 голосов, а Симеон - 25.

"Десница" Филарета

Предстоятелю объединенной украинской церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию 39 лет.

Будущий митрополит - тогда еще Сергей Думенко - родился в Одесской области, однако рос в Черновицкой области - в том же регионе, откуда родом нынешний предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.

Обучался в Киевской духовной академии, потом преподавал в Ровенской духовной семинарии и трудился секретарем своего земляка из Черновицкой области, митрополита Ровенского УПЦ КП Даниила (Чокалюка). Именно его Епифаний до сих пор называет своим духовным наставником.

В 2006-2007 годах он учился на философском факультете Афинского университета, а по возвращению в Киев начал преподавание в Киевской духовной академии.

Здесь его церковная карьера стремительно пошла вверх. В начале 2008 года он стал личным секретарем главы УПЦ КП Филарета, наместником киевского Выдубицкого мужского монастыря и управляющим делами Киевской епархии.

В ноябре 2009 года Епифания рукоположили в епископы, а в 2012 году он стал архиепископом и возглавил синодальное управление по делам духовного образования УПЦ КП.

В июне 2013 года - на фоне активизации слухов об ухудшении здоровья патриарха Филарета - Епифания избрали наместником и местоблюстителем главы УПЦ КП на случай смерти или болезни последнего. Еще одной функцией Епифания собеседники Би-би-си называли коммуникацию с властью: тогдашний президент Виктор Янукович относился к неканонической церкви довольно прохладно, а Филарет даже заявлял о намерении власти ликвидировать Киевский патриархат.

"Десница" Филарета является довольно закрытой в медийном смысле фигурой. Как следует из его интервью и публикаций, он считает церковь Московского патриархата структурным подразделением российских политических и церковных кругов, инструментом пророссийского влияния на государство, власть и общество в Украине.

Собеседники Би-би-си указывают, что такая позиция ближайшего соратника Филарета может стать серьезным препятствием для присоединением к новой церкви нынешних представителей Московского патриархата.

Источники Би-би-си называют его хорошим администратором, исполнителем, который однако никогда не выступал с собственным видением стратегического развития церкви.

Впрочем, говорят они, многое будет зависеть от команды, которую подберет себе новоизбранный предстоятель.

По данным Би-би-си, должность управляющего делами, своеобразного "канцлера" церкви может достаться выходцу из УПЦ МП митрополиту Симеону, а на кресло главы Отдела внешних церковных связей церкви претендует еще один, уже бывший представитель этой церкви Александр (Драбинко).

Сильное влияние на политику украинской церкви, как ожидается, будет оказывать архиепископ Евстратий (Зоря), до последнего времени занимавший пост главы информационного управления УПЦ КП.

Впрочем, один из ключевых вопросов будущего функционирования новой церкви - это роль в ее структуре бывшего главы УПЦ КП Филарета.

По данным Би-би-си, ему уготована не прописанная в уставе церкви роль "почетного патриарха". Критики утверждают, что на ближайший период 89-летний иерарх будет оставаться реальным главой новосозданной церкви, фактически руководя своим бывшим секретарем.

Несмотря на то, что этот сценарий нельзя назвать предпочтительным для Константинополя, вечером в субботу Вселенский патриарх Варфоломей в ходе телефонного разговора благословил митрополита Епифания, поздравив его с избранием на Киевскую кафедру, и пригласил в Стамбул для вручения томоса об автокефалии - церемония назначена на 6 января будущего года.

"Церковь без Путина"

Над Софийской площадью раздался колокольный звон, и на сцену вышли Петр Порошенко и новоизбранный предстоятель украинской церкви. Сотни людей, которые провели на морозе несколько часов, встретили их аплодисментами, а некоторые даже слезами.

Пространная речь Петра Порошенко, в которой он, например, назвал автокефалию "частью нашей государственнической проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в жизнь на протяжении почти пяти лет", для многих могла бы прозвучать вполне предвыборной, однако, кажется, никого на площади это не волновало.

"Что это за церковь? Это церковь без Путина! Что это за церковь? Это церковь без Кирилла! Что это за церковь? Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско! Потому что российскую власть и российское войско убивают украинцев! Но это - церковь с Богом! Это - церковь с Украиной!" - говорил Порошенко под скандирование: "Слава!"

Первое публичное выступление новоизбранного митрополита Киевского Епифания запомнилось призывом ко всем верующим, священникам и епископам, которые до сих пор этого не сделали, присоединяться к новой церкви

Ответов же на вопросы о том, как в реальности будут складываться отношения между сформированной на соборе новой церковью и "классической" церковью Московского патриархата, какими он видит перспективы взаимоотношения своей церкви с другими поместными церквями, не все из которых готовы немедленно признать новосозданную церковь, в речи Епифания не было.

Впрочем, возможно, от первоиерарха и не стоило ожидать ответов на все многочисленные вопросы, неизбежно возникающие к нему в первый день на новой должности.

"Ну разве можно избирать таких молодых? Замучаетесь сорок лет терпеть бессменное первосвятительство", - написал в своем "Фейсбуке" протодиакон РПЦ Андрей Кураев.

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