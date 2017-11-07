ГАЛЕРЕЯ: Смотрите посвященные октябрьским праздникам открытки, печатавшиеся в советской Эстонии

Хотя октябрьские поздравления больше в Эстонии никто не отправляет, посмотреть на открытки, напечатанные десятки лет назад, интересно и сегодня.

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Октябрьские праздники в Советском Союзе были в почете. Празднуя их, вспоминали революцию, в ходе которой была свергнута царская власть, готовились к приходу коммунизма. Позже в честь этого события организовывались демонстрации, вечера танцев и другие мероприятия.

Также десятилетиями отправляли друг другу открытки, на которых красовались год ”1917”, товарищ Ленин, серп и молот, а также другие символы СССР и революции.

Конечно, было много тематических почтовых открыток с милыми детьми. Много скромных и наименее идеологических картинок, например, с листьями и цветами.

Основным же праздником было 7 ноября, так как годовщину Октябрьской революции отмечали по новому стилю.

Чтобы вспомнить искусство открыток советского времени, мы собрали в основном те, что печатались в 1970-1980-х годах.

Смотрите галерею открыток:

