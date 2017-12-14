ФОТО и ВИДЕО: Свяжите себе варежки! Старые узоры в стиле национального романтизма

Изданный в 1957 году в альбом по рукоделию ”Käsitöö Album” предлагает вниманию любителей вязания чудные узоры: в моде все в стиле национального романтизма.
Смотрите галерею.
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Изданный в 1957 году в альбом по рукоделию ”Käsitöö Album” предлагает вниманию любителей вязания чудные узоры: в моде все в стиле национального романтизма.
Смотрите галерею.
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