Чарльз, Диана и Камилла: любовный треугольник, или когда в браке слишком тесно

Рассказ о нынешней жене принца Уэльского Камилле невозможен без рассказа о его бывшей жене — Диане, пишет Русская служба Би-би-си. Выбор принца Чарльза "правильной невесты" обернулся трагедией не только для королевской семьи, но и чуть ли не для самой монархии.

А чтобы понять, почему любовные интриги наследного принца чуть было не стоили британской монархии ее существования, следует ненадолго вернуться к предыдущей истории об отречении Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон.

Образ монарха, презревшего долг во имя чувства, плотно засел в самом центре психологии королевской семьи.

Принц Чарльз, как и принц Дэвид (будущий недолгий король Эдуард), не мог похвастаться особо теплыми отношениями с родителями.

Мама… Ну, мама была королевой (со всеми вытекающими последствиями), а вот папа, герцог Эдинбургский, с самого начала пытался вылепить сына по своему образу и подобию — сделать из него мужественного офицера, сильного мужчину, способного твердо противостоять трудностям и не растрачиваться на сантименты.

Между тем Чарльз по характеру совсем не походил на отца. Его главными воспитателями стали бабушка, королева-мать Елизавета, и двоюродный дед — лорд Луис Маунтбеттен.

Первая до самой смерти не могла простить Эдуарду VIII его отречения, считая, что это привело к безвременной смерти ее мужа. А второй был другом короля-отставника и не уставал повторять Чарльзу, что главное для него — это исполнить свой долг, жениться на правильной девушке, родить наследника, а в молодости можно куролесить на стороне сколько угодно.

Разумеется, лорд Маунтбеттен и не подозревал, к чему приведут его советы.

Знакомство и роман

Камилла Паркер-Боулз, в девичестве Камилла Шанд, стала для многих поклонников принцессы Дианы врагом номер один. Хотя это не совсем справедливо, к тому же ее жизненный путь вовсе не был усыпан розами.

С Чарльзом она познакомилась на соревнованиях по конному поло в 1970 году. С самого начала было понятно, что у них масса общего: любовь к конным видам спорта и вообще всякой активной деятельности на свежем воздухе, схожие интересы и даже очень похожее чувство юмора.

Кроме того, у них была и общая семейная история: прапрабабушка Камиллы была любовницей прапрапрадеда Чарльза. Недоброжелатели будущей "разлучницы" утверждают, что отметив этот факт в разговоре, она сразу же перешла к действию, заявив, мол, если этим занимались наши предки, то почему бы и нам не заняться тем же самым? По другой версии, Камилла рассмеялась и просто сказала, что и у нее, и у принца есть общая история.

И хотя между ними с самого начала возникло глубокое взаимопонимание, в качестве будущей королевы Камилла не годилась совершенно.

Дело было даже не в том, что ее происхождение было недостаточно блестящим, а в том, что до принца у нее были бойфренды. По жестким королевским правилам того времени, "if you are bedded, you are not wedded" ("если с тобой переспали, то замуж уже не возьмут"). Чарльзу, по совету двоюродного деда, требовалось найти себе подходящую девственницу — из хорошей семьи и с легким характером.

Хочешь не хочешь, а жениться надо

Оба — и Чарльз, и Камилла — прекрасно понимали, что будущего у них нет. Поэтому, когда принц отправился проходить службу на флоте, она решила выйти замуж. По свидетельствам друзей, на Чарльза это известие произвело удручающее впечатление, он умолял ее этого не делать. Но Камилла была женщиной прагматичной и хотела, как и миллионы женщин до нее, просто устроить свое будущее.

В июле 1973 года она обвенчалась с кавалеристским офицером Эндрю Паркер-Боулзом (который, кстати, ранее ухаживал за сестрой принца, Анной). От этого брака у нее осталось двое детей, Том и Лора (после возвращения с флота Чарльз все равно продолжал общаться с Камиллой и даже стал крестным отцом ее сына).

Но все это означало, что и самому принцу Уэльскому надо было в срочном порядке найти себе жену.

Все могло бы обойтись малой кровью, если бы внучка лорда Маунтбеттена Аманда приняла предложение Чарльза. У них было много общего, они выросли в тех же кругах, общались с раннего детства и были прекрасными друзьями.

К сожалению, Аманда отказалась, поскольку относилась к принцу, как к брату, а не потенциальному мужу. И вот тут появилась Диана Спенсер.

"Они друг другу совершенно не годились"

29 июля 1981 года 750 млн человек во всем мире с замиранием сердца смотрели на сказочное венчание в соборе Святого Павла. Жених был самым настоящим принцем, а невеста — скромна, красива и очень и очень молода.

Никто так и не знает, чем руководствовался Чарльз, делая предложение Диане. Возможно, он надеялся, что сумеет вылепить из молоденькой девушки жену, которая будет ему опорой, украшением и поддержкой.

А возможно, он уже отчаялся найти более подходящую супругу, потому что многие молодые девушки, за которыми он пытался ухаживать, быстро понимали, что в этом браке всегда будет присутствовать третий человек — Камилла, — и благоразумно отказывались, а Диана была слишком наивна, чтобы просчитать все последствия.

В результате узами брака оказались связаны люди, которые совершенно друг другу не подходили. Начнем с того, что и Диане, чье детство было омрачено громким и грязным разводом родителей, и Чарльзу, который в силу своего положения был лишен нормальных теплых человеческих отношений, были нужны партнеры-няни — заботливые, любящие, готовые отступать на второй план.

Очень скоро стало понятно, что Чарльзу в этих отношениях была уготована вторая роль. Пресса с азартом бросилась следить за красавицей-принцессой. Редакторы таблоидов утверждали, что фотография Дианы на первой странице повышала продажи на 50%.

Во время визита в Австралию трещина между супругами стала расползаться, когда выяснилось, что на 94 фотографии Дианы приходится всего шесть фотографий Чарльза.

К тому же, как утверждают некоторые друзья и родственники, Диана была строптивой, капризной и не чуралась устраивать скандалы, а принц совершенно не знал, как с этим справиться.

И тут в этом браке стало тесно

Разочаровавшись в семейной жизни, Чарльз возобновил отношения с Камиллой в 1986 году. У нее самой к этому времени тоже не осталось никаких иллюзий по поводу собственного брака. Эндрю Паркер-Боулз изменял жене направо и налево, причем зачастую с ее же собственными подругами.

Диана о возобновлении романа своего мужа с бывшей любовницей не знать не могла — и ревновала страшно.

В 1989 году она и Камилла обе оказались на одном приеме. Диана, по ее собственным словам, подошла к сопернице и сказала: "Я знаю, что происходит между тобой и Чарльзом. И я хочу, чтобы ты знала, что я знаю". На что Камилла ответила: "У тебя и так есть все, чего ты хотела: в тебя влюблена вся мужская половина человечества, у тебя двое прекрасных детей — чего же еще тебе надо?" Диана ответила: "Мне нужен мой муж. Извини, я знаю, что я вам мешаю, и я понимаю, что для вас вся ситуация — это просто ад какой-то… Но я знаю, что происходит. Нечего делать из меня идиотку!"

После памятного разговора отношения между Чарльзом и Дианой продолжали ухудшаться. Камилла тихо развелась со своим мужем и продолжала встречаться с принцем. В общем-то, это уже давно не было секретом, хотя вся нация осуждающе скривилась после того, как таблоиды опубликовали расшифровку частного телефонного разговора Чарльза с любовницей, в котором он, помимо всего прочего, выразил желание быть… ее тампоном.

Королевская пара официально стала жить порознь, хотя о разводе тогда никто и ничего не говорил. Все могло бы опять обойтись без особых последствий, если бы частная жизнь Чарльза и Дианы продолжала оставаться частной.

Однако рассчитывать на уважительное отношение прессы в конце XX века уже не приходилось: королевская семья окончательно перешла в разряд знаменитостей, чью жизнь можно и даже нужно выставлять на всеобщее обозрение.

И Чарльз, и Диана стали сливать жадным до сенсаций журналистам каждый свою версию событий. Пресса радостно ухватилась за возможность поучаствовать в королевском скандале.

И тут принцесса пошла ва-банк и дала интервью программе Би-би-си "Панорама". Это было ее собственным решением: все люди, окружавшие ее в то время, — как друзья, так и пресс-секретари — в один голос умоляли ее не трясти грязным бельем на публике. Диана же, судя по всему, решила нанести Виндзорам окончательный нокаут.

Она сказала, что в ее браке было слишком тесно (из-за Камиллы), что — да, она была неверна, но только в качестве ответной меры, и — самая главная бомба: Чарльз не готов быть королем.

Тут уже не выдержала Ее Величество — и велела паре развестись, потому что после такого ни о каком примирении и речи быть уже не могло.

"Все обойтись могло б с течением времени, и жизнь вошла бы в свой привычный быт"

После окончательного развода с принцем жизнь Дианы все больше и больше отходила от королевских стандартов. Ее друзья вызывали недоумение, ее романы, в том числе и с Доди аль-Файедом, известным плейбоем и очень плохим бизнесменом, — брезгливость у членов высшего общества и нездоровое любопытство у простых граждан, но тут произошла трагедия.

Для Чарльза (чувств молодых принцев Уильяма и Гарри мы здесь не касаемся) целая и невредимая Диана означала, что он никогда не смог бы жениться на Камилле. С другой стороны, бывшая жена успела себя достаточно скомпрометировать, чтобы впоследствии о ней постепенно забыли.

Трагически погибшая Диана едва не привела монархию к гибели. В Британии (а говорят, что и во всем мире) случился такой массовый выброс горя, которого никто не ожидал. Желание королевы уберечь внуков от излишнего внимания прессы в столь трагический для них момент было воспринято публикой как холодность, черствость и нежелание королевской семьи считаться с чувствами подданных.

Как сказал Джордж Керри, бывший в ту пору архиепископом Кентерберийским, из Дианы сделали святую, каковой она вовсе не являлась.

Чарльз, всего за несколько дней до трагической смерти бывшей жены устроивший празднование 50-го дня рождения своей любимой женщины, понял, что представить ее как официальную подругу опять на какое-то время стало совершенно невозможным.

Вода и камень долбит

Диана погибла в 1997 году, и Чарльз стал постепенно выводить Камиллу на передний план.

Принц Уэльский познакомил ее со своими детьми — сначала с Уильямом, а потом и с Гарри, — вместе с нею появился перед фотографами после празднования дня рождения ее сестры в лондонском отеле Ritz и даже отправился вместе с нею и сыновьями на летний отдых в Грецию.

Правда, королева пока что отказывалась как-то признать сам факт существования многолетней подруги своего сына и наследника.

Лишь в 2000-м году Ее Величество приняла приглашение посетить празднование дня рождения одного из родственников, зная, что там будет и Камилла. До того королева с ней в одном помещении не появлялась.

В 2003 году пара наконец-то стала официально жить под одной крышей, причем налогоплательщиков заверили, что апартаменты были отремонтированы не за счет казны, а за счет личных средств принца.

В феврале 2005 они объявили о своей помолвке, а в апреле поженились. Правда, поскольку первый муж Камиллы все еще жив и здоров, то о венчании в церкви не могло быть и речи и пара ограничилась гражданской церемонией и благодарственной службой в церкви.

Королева приняла соломоново решение: на бракосочетании не была (принц Уильям был шафером отца), но посетила свадебный прием.

Вопрос о том, будет ли Камилла, герцогиня Корнуолльская, королевой — остается открытым. Мы знаем, что этого очень хочет принц Уэльский, но категорически не хочет общественность, по-прежнему цепляющаяся за память Дианы.

Скорее всего, ей будет присвоен титул принцессы-соправительницы (princess consort) — аналогичный мужской титул был дарован и мужу королевы Елизаветы, и мужу королевы Виктории, однако ни одна супруга короля в британской истории такого не имела.

Хотя Камилла все-таки получила право на обращение "ваше королевское высочества", в котором было категорически отказано Уоллис Симпсон. Последняя так и умерла простой герцогиней.

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними

Оба сына Чарльза и Дианы совершили нечто, что было совершенно невозможно представить даже 30 лет назад.

Уильям женился на простолюдинке, без каких бы то ни было связей с аристократией, а Гарри только что объявил о помолвке с актрисой — иностранкой, да еще и мулаткой.

То, что даже не обсуждалось 100 лет назад, категорически отвергалось 50 лет назад, не допускалось 30 лет назад, — стало реальностью, которая никого не удивляет.

Монархия перестала быть таинством и превратилась в символ, а также предмет для гордости и источник для развлечения.

Что ни говори, а газеты с новостями о королевских свадьбах, рождениях или похоронах по-прежнему продаются в рекордных количествах.