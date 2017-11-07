Зюганов сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире ”Первого канала” сообщил о выдвижении в качестве кандидата на пост президента России на выборах в 2018 году.

”К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа ”Десять шагов к достойной жизни”. И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации”, — сказал он.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ходе съезда партии в декабре.