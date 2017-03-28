Зять Трампа возглавил управление по инновациям при Белом доме

Президент США Дональд Трамп, как и предсказывала пресса, учредил управление по инновациям при Белом доме. Главой нового органа назначен зять главы государства и его старший помощник Джаред Кушнер. Об этом в понедельник, 27 марта, заявил пресс-секретарь американской администрации Шон Спайсер на брифинге в Вашингтоне.

Основной сферой деятельностью управления станет модернизация технологий федеральных ведомств, а также определение новых проектов в области инфраструктуры.

О том, что при Белом доме будет создано новое управление по инновациям, которое возглавит Кушнер, The Washington Post сообщила накануне.

Джаред Кушнер — муж дочери президента США Иванки Трамп. На днях стало известно, что дочь американского лидера получит кабинет в Западном крыле Белого дома, а также доступ к секретной информации и телефон правительственной связи.

Имя Кушнера накануне упоминалось газетой The New York Times, которая написала, что спецкомитет по разведке сената конгресса США планирует задать ему вопросы по делу о предполагаемых связях между командой американского лидера и представителями России.

Как выяснилось, Кушнер в декабре прошлого года встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком и главой "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым. При этом, как заверили в Белом доме, никаких существенных вопросов на встречах не обсуждалось.

В ВЭБе в понедельник подтвердили сообщения о встрече. Джаред Кушнер встречался с руководством российской госкорпорации в ходе общих road show новой стратегии ВЭБа и обсуждения банков развития, передает RNS со ссылкой на сообщение ВЭБа. Отмечается, что встречи с представителями ведущих мировых финансовых институтов проходили не только в США, но и в странах Европы и Азии.