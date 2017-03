Зять Трампа и экс-советник президента по нацбезопасности встречались с послом РФ в США

Скандал в США, связанный с контактами американских должностных лиц с послом РФ Сергеем Кисляком, набирает обороны. Пресса продолжает расширять круг общавшихся с российским дипломатом представителей команды Дональда Трампа.

Накануне СМИ обсуждали встречи генпрокурора Джеффа Сеншса с послом. В четверг газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что зять президента США и его старший советник Джаред Кушнер также встречался с Кисляком вместе с экс-советником по национальной безопасности Майклом Флинном, которому общение с россиянином стоило должности. Об этом сообщило и издание The New Yorker.

По данным прессы, общение Флинна и Кушнера с Кисляком состоялось в декабре прошлого года в Нью-Йорке в башне Трамп-тауэр. Представитель Белого дома Хоуп Хикс подтвердила факт состоявшегося разговора. Члены команды Трампа пытались наладить "канал коммуникации" между администрацией нового президента и российскими властями, пояснила она. Хикс отметила, что Кушнер встречался и со многими представителями других стран — речь идет примерно о двух десятках человек. Как стало известно, Кушнер, Флинн и Кисляк беседовали около 20 минут.

В свою очередь, газета USA Today называет еще двух человек из команды президента США, которые общались с российским послом, — это советники избирательного штаба Трампа Джеффри Гордон и Картер Пэйдж. Беседа произошла на национальном съезде республиканцев в Кливленде в июле прошлого года.

О чем именно разговаривали Гордон, Пейдж и Кисляк, неизвестно, подчеркивает издание. "Я считаю это неформальной беседой, точно такой, как мое общение с десятками других послов и старших дипломатов в Кливленде", — заявил газете Гордон.

1 марта газета The Washington Post сообщила, что Джефф Сешнс дважды в преддверии выборов встречался с российским послом. Однако в январе на слушаниях в конгрессе по поводу утверждения на пост генпрокурора Сешнс заявил, что не имел никаких контактов с представителями России, говорилось в статье.

Как выяснилось, Сешнс отвечал на вопрос сенатора-демократа Ала Фрэнкена о том, что тот сделал бы, если бы узнал о доказательствах, что кто-либо, связанный с избирательным штабом Трампа, общался с российским правительством в период президентской кампании. Сешнс заявил, что не знает о каких-либо подобных действиях, и подчеркнул, что у него не было контактов с русскими.

Генпрокурор после публикации WT подтвердил, что встречался с Кисляком в июле и в сентябре прошлого года, когда был сенатором от штата Алабама, членом комитета сената во делам вооруженных сил и советником Трампа по внешней политике. Он отметил, что предвыборная кампания на встречах с российским дипломатом не обсуждалась. Накануне генпрокурор взял самоотвод от расследования любых дел, которые связаны с возможным вмешательством России в выборы президента США.

Напомним, в середине февраля после громкого скандала ушел в отставку советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн. За несколько дней до этого The Washington Post со ссылкой на источники рассказала о контактах Флинна с Сергеем Кисляком до инаугурации Трампа. В статье говорилось, что собеседники обсуждали санкции против России. Флинн признал, что дал неполную информацию Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу, извинился перед ними и покинул свой пост.

Джаред Кушнер — муж дочери Трампа Иванки. До предвыборной кампании тестя он занимался строительством недвижимости в Нью-Йорке. Бизнесмен играл важную роль в президентской кампании и был вовлечен в нее практически во всех вопросах. После инаугурации Трампа он был назначен старшим советником президента США.