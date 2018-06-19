19.06.2018, 20:35

Звягинцев, Познер и Хаматова попросили Путина помиловать Сенцова

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Deutsche Welle
EST
Oleg Sentsov
Oleg SentsovFoto: SERGEY VENYAVSKY, AFP/Scanpix

Российские деятели культуры написали публичное обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова. Призыв опубликован на сайте "Эхо Москвы" во вторник, 19 июня.

"Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает", — говорится в обращении, которое подписали 12 деятелей культуры. Среди них — режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, а также глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе.

Подписанты письма призвали проявить милосердие, чтобы "спасти человеческую жизнь". "Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", — сказано в послании.

В Кремле прокомментировали письмо

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на сообщения о письме заявил, что "резонанс общественный никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации". Он добавил также, что для помилования предусмотрена специальная процедура, которую должен инициировать сам Сенцов.

Олег Сенцов, задержанный в аннексированном Россией Крыму в 2014 году, в августе 2015-го был приговорен судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить всех украинских политзаключенных в России.

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