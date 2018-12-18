Золотые троллейбусы по-рижски: миллионные "откаты", десятки обысков, шестеро задержанных и туманное будущее Рижской думы

Rīgas satiksme годами закупает троллейбусы и автобусы у зарегистрированной в Польше компании Solaris Bus & Coach. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией полагает, что в 2013-2016 годах при закупке почти 200 автобусов и троллейбусов за 270 млн евро часть этой суммы попала в карманы определенных людей в качестве взятки. Изначально озвучивалась сумма в 800 тысяч евро, однако, по словам главы БПБК Екаба Страуме, размер взятки может быть существенно выше. По данным передачи Nekā personīga телеканала TV3, размер "отката" составил от 5 до 7% — то есть как минимум 27 миллионов евро. Точные цифры следствие пока не раскрывает.

Известна приблизительная схема аферы. Сначала нужно было договориться с зарубежным производителем о поставке общественного транспорта по завышенным ценам. После выплаты полной суммы, производитель переводил разницу связанной с Rīgas satiksme частной фирме, обеспечивавшей гарантийный ремонт транспорта. Далее деньги растекались по фиктивным предприятиям через ряд филиалов в Латвии, на Кипре, в Гонконге и Китае.

"Час икс" настал 11 декабря. БПБК провело более 30 обысков, были задержаны восемь человек — шестеро в Латвии и двое в Польше. Среди задержанных в Латвии — коммерческий директор чешской компании Škoda Transportation Владислав Козак и спонсор партии "Согласие" Александр Крячек. Пять из шести задержанных в Латвии были арестованы, а позднее был задержан и арестован глава Rīgas satiksme Леон Бемхенс.

Как это связано с Рижской думой?

Поскольку Rīgas satiksme является муниципальным предприятием, руководство Рижской думы как минимум несет политическую ответственность за то, что там происходит. В правление компании входили Леон Бемхенс, и.о. директора департамента сообщения РД Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле. Все они подали в отставку 14 декабря.

На данный момент следствие не дает подробных комментариев о том, какой могла быть роль представителей РД в возможной афере. Однако БПБК официально заявляет, что в этом уголовном деле замешаны и чиновники Рижской думы. Расследование продолжается.

Скандал с RS нанес сокрушительный удар по репутации верхушки правления Рижской думы. Вице-мэр Риги Андрис Америкс вынужден был покинуть занимаемый пост, а находящееся в думской оппозиции Национальное объединение призвало продвинуть в правительстве законопроект, предусматривающий роспуск всего нынешнего состава Рижской думы.

Многие политики сейчас требуют от Ушакова взять на себя ответственность за происходящее (то есть уйти с поста). "Ушаков всегда прикрывал главу RS Бемхенса. Он говорил, что тот не обязан приходить в думу, поэтому мы г-на Бемхенса никогда не видели", — заявил лидер Национальной консервативной партии Янис Борданс. Ему вторит депутат от "Нового Единства" Арвил Ашераденс, считающий, что "связанные с Rīgas satiksme события несомненно показывают на то, что Ушаков, являющийся акционером этого предприятия, допускал систематическую коррупцию и не действовал как усердный хозяин".

Какова роль Андриса Америкса и кто такой Марис Мартинсонс?

В воскресенье, 16 декабря, сразу две телепередачи ( Nekā personīga телеканала TV3 и De facto Латвийского телевидения) сообщили о том, что вице-мэр Риги Андрис Америкс связан с задержанным по делу Rīgas satiksme бизнесменом Марисом Мартинсонсом.

В 2010 году Америкс дал полмиллиона евро в долг связанной с Мартинсонсом фирме Prosperity Financing Limited, а годом позже вернул и эту сумму, и 20% сверху. Также Nekā personīga получила доступ к заключенному в 2010 году договору, из которого следует, что эта же офшорная фирма стала одним из владельцев кредитной компании 4Finance. Начиная с 2014 года, Америкс и его сын указывали в декларациях о доходах, что приобрели облигации 4finance и еще одной фирмы по выдаче кредитов — Mogo. С тех пор отец и сын получили от этих компаний дивиденды на сумму более 600 000 евро.

Журналисты передачи De facto раздобыли видео, на котором видно, что Мартинсонс и Америкс в июле прошлого года вместе находились в ресторане "Гости" в Минске. Передача отмечает, что ранее Америкс всегда отрицал, что мог когда-то путешествовать или находиться в командировке вместе с Мартинсонсом.