18.12.2018, 11:10

Золотые троллейбусы по-рижски: миллионные "откаты", десятки обысков, шестеро задержанных и туманное будущее Рижской думы

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rus.DELFI.lv
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Riia
RiiaFoto: Scanpix, Sputnik

Перед Рождеством в Латвии разгорелся самый громкий политический скандал года. Латвийский портал Delfi обобщает то, что известно о коррупционной схеме в Rīgas satiksme на данный момент.

Как стало известно за последние дни, почва для масштабных и стремительных следственных действий (более 30 обысков, шесть задержаний и 5 арестов за неделю) на самом деле была подготовлена очень загодя и очень тщательно: еще несколько лет назад оперативники БПБК получили информацию о возможном крупном взяточничестве в Rīgas satiksme.

Все это время разработка дела велась втайне от общественности. Следы вели в Польшу, поэтому прошлым летом шеф БПБК Екаб Страуме лично сообщил имеющуюся у латвийской стороны информацию своему коллеге из Антикоррупционного бюро Польши. Сейчас же наступила фаза активных действий. В итоге кресла зашатались не только под [теперь уже бывшим] правлением Rīgas satiksme в полном составе, но и под руководством Рижской думы с Нилом Ушаковым во главе.

В чем суть скандала с Rīgas satiksme?

Rīgas satiksme годами закупает троллейбусы и автобусы у зарегистрированной в Польше компании Solaris Bus & Coach. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией полагает, что в 2013-2016 годах при закупке почти 200 автобусов и троллейбусов за 270 млн евро часть этой суммы попала в карманы определенных людей в качестве взятки. Изначально озвучивалась сумма в 800 тысяч евро, однако, по словам главы БПБК Екаба Страуме, размер взятки может быть существенно выше. По данным передачи Nekā personīga телеканала TV3, размер "отката" составил от 5 до 7% — то есть как минимум 27 миллионов евро. Точные цифры следствие пока не раскрывает.

Известна приблизительная схема аферы. Сначала нужно было договориться с зарубежным производителем о поставке общественного транспорта по завышенным ценам. После выплаты полной суммы, производитель переводил разницу связанной с Rīgas satiksme частной фирме, обеспечивавшей гарантийный ремонт транспорта. Далее деньги растекались по фиктивным предприятиям через ряд филиалов в Латвии, на Кипре, в Гонконге и Китае.

"Час икс" настал 11 декабря. БПБК провело более 30 обысков, были задержаны восемь человек — шестеро в Латвии и двое в Польше. Среди задержанных в Латвии — коммерческий директор чешской компании Škoda Transportation Владислав Козак и спонсор партии "Согласие" Александр Крячек. Пять из шести задержанных в Латвии были арестованы, а позднее был задержан и арестован глава Rīgas satiksme Леон Бемхенс.

Как это связано с Рижской думой?

Поскольку Rīgas satiksme является муниципальным предприятием, руководство Рижской думы как минимум несет политическую ответственность за то, что там происходит. В правление компании входили Леон Бемхенс, и.о. директора департамента сообщения РД Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле. Все они подали в отставку 14 декабря.

На данный момент следствие не дает подробных комментариев о том, какой могла быть роль представителей РД в возможной афере. Однако БПБК официально заявляет, что в этом уголовном деле замешаны и чиновники Рижской думы. Расследование продолжается.

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Скандал с RS нанес сокрушительный удар по репутации верхушки правления Рижской думы. Вице-мэр Риги Андрис Америкс вынужден был покинуть занимаемый пост, а находящееся в думской оппозиции Национальное объединение призвало продвинуть в правительстве законопроект, предусматривающий роспуск всего нынешнего состава Рижской думы.

Многие политики сейчас требуют от Ушакова взять на себя ответственность за происходящее (то есть уйти с поста). "Ушаков всегда прикрывал главу RS Бемхенса. Он говорил, что тот не обязан приходить в думу, поэтому мы г-на Бемхенса никогда не видели", — заявил лидер Национальной консервативной партии Янис Борданс. Ему вторит депутат от "Нового Единства" Арвил Ашераденс, считающий, что "связанные с Rīgas satiksme события несомненно показывают на то, что Ушаков, являющийся акционером этого предприятия, допускал систематическую коррупцию и не действовал как усердный хозяин".

Какова роль Андриса Америкса и кто такой Марис Мартинсонс?

В воскресенье, 16 декабря, сразу две телепередачи ( Nekā personīga телеканала TV3 и De facto Латвийского телевидения) сообщили о том, что вице-мэр Риги Андрис Америкс связан с задержанным по делу Rīgas satiksme бизнесменом Марисом Мартинсонсом.

В 2010 году Америкс дал полмиллиона евро в долг связанной с Мартинсонсом фирме Prosperity Financing Limited, а годом позже вернул и эту сумму, и 20% сверху. Также Nekā personīga получила доступ к заключенному в 2010 году договору, из которого следует, что эта же офшорная фирма стала одним из владельцев кредитной компании 4Finance. Начиная с 2014 года, Америкс и его сын указывали в декларациях о доходах, что приобрели облигации 4finance и еще одной фирмы по выдаче кредитов — Mogo. С тех пор отец и сын получили от этих компаний дивиденды на сумму более 600 000 евро.

Журналисты передачи De facto раздобыли видео, на котором видно, что Мартинсонс и Америкс в июле прошлого года вместе находились в ресторане "Гости" в Минске. Передача отмечает, что ранее Америкс всегда отрицал, что мог когда-то путешествовать или находиться в командировке вместе с Мартинсонсом.

Уходя с поста вице-мэра, Америкс подчеркнул, что никоим образом не был связан с закупками и противозаконными действиями в Rīgas satiksme. "У меня нет и никогда не было никакого статуса в этом уголовном процессе", — заявил политик, добавив, что, скорее всего, именно знакомство с Марисом Мартинсонсом послужило причиной появления подозрений о причастности к преступлениям. "Никогда, с тех пор, как я с ним знаком, я не был вовлечен ни в какие незаконные сделки и не совершал их. Думаю, что это докажет и следствие", — уверен Америкс.

Как это связано с делом Илмара Римшевича?

Президент Банка Латвии Римшевич, которого БПБК сейчас тоже обвиняет в коррупции, к ситуации в Rīgas satiksme отношения, видимо, не имеет. Однако в обоих уголовных процессах фигурирует все тот же Марис Мартинсонс. Если в "деле Римшевича" его подозревают в причастности ко взятке в размере не менее 100 000 евро, то в деле RS он называется одним из главных возможных организаторов аферы с закупками.

Интересно, что именно оперативные разработки БПБК по "делу Римшевича" позволили узнать о происходящем в Rīgas satiksme. БПБК тогда прослушивало разговоры Мартинсонса и Римшевича, проходившие в бане Taureņu на берегу водохранилища Божу. Следователи пришли к выводу, что существует некая группа людей, которые пытаются получить часть средств от закупки транспорта в качестве взятки.

Могут ли распустить Рижскую думу?

Мэр Риги Нил Ушаков считает, что министру защиты окружающей среды и регионального развития Каспару Герхардсу в нынешней ситуации не удастся правовым способом добиться роспуска нынешнего состава самоуправления. В понедельник утром в интервью на телеканале LTV Ушаков сослался на слова Герхардса о том, что в данном случае могут быть "приняты только правовые решения". По мнению Ушакова, правовые решения не могут быть приняты на конгрессах партий, тогда как предложение направить законопроект о роспуске Рижской думы было выдвинуто именно на конгрессе национального объединения VL-TB/LNNK.

"С юридической точки зрения, я, честно говоря, не вижу, как это возможно. Я хочу отметить, что правовой подход означает также одинаковый подход, и (..) тогда возникает вопрос, как мы можем говорить о Риге в то время, когда есть отдельные вопросы с Юрмалой, Вентспилсом или Даугавпилсом ", — отметил мэр Риги.

Министерство защиты окружающей среды и регионального развития подготовило законопроект о роспуске Рижской думы, и в понедельник, 17 декабря, он будет рассмотрен в министерстве. Об этом в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" сообщил Герхардс.

Он отметил, что на пути к принятию этого закона первым шагом является решение Кабинета министров. "Я думаю, что завтра можно внести [этот законопроект на рассмотрение правительства]. Вопрос в том, может ли он быть включен в повестку. В любом случае, этот [законопроект] будет продвигаться вперед", — сказал министр.

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