Зиговавших у Рейхстага китайцев задержали

Двух китайских туристов задержали за нацистское приветствие рядом со зданием Рейхстага, где ныне располагается германский парламент.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Берлина.

Полицейские сообщили, что задержали 36-летнего и 49-летнего граждан Китая, которые позировали в нацистском приветствии и фотографировали друг друга.

Им предъявили обвинение — ”использование символики запрещенных организаций”. Туристов отпустили, выписав штраф в размере €500.

Агентство добавляет, что в Германии существуют строгие законы, касающиеся использования нацистской символики.