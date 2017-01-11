Представители украинского правительства пытались помочь демократу Хиллари Клинтон победить на выборах президента США, выяснили журналисты американского портала Politico.

По их данным, украинские чиновники также хотели подорвать общественное мнение о республиканце Дональде Трампе, ставя под сомнение уместность его пребывания в Белом доме. Они распространили документы о коррумпированности его помощника Пола Манафорта.

Кроме того, утверждает Politico, украинцы помогали союзникам Клинтон искать информацию, которая могла бы навредить Трампу и его советникам.

По словам источников, знакомых с ситуацией, оперативник, который консультировал Национальный комитет Демократической партии, встречался с высокопоставленными чиновниками в посольстве Украины в Вашингтоне. Дипломатам он хотел рассказать о связях Трампа и теперь уже бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта с Россией.

”Усилия Украины оказали влияние на гонку, они способствовали отставке Манафорта и укрепляли убежденность в том, что кампания Трампа тесно связана с Россией”, — добавляет портал.

В последние месяцы Вашингтон регулярно обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы посредством хакерских атак. Об этом говорилось и в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США. В тексте утверждается, что президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию с целью влияния на президентские выборы в Соединенных Штатах. В докладе указывается, что Москва хотела подорвать веру общества в демократический процесс в США и очернить Клинтон. Россия подобные обвинения последовательно отвергала.