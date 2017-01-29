Журналисты НТВ попали под обстрел в Донбассе

Журналисты съемочной группы телеканала НТВ попали под обстрел во время записи сюжета в Макеевке, передает ”Донецкое агентство новостей”.
”Около 14.00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю”, — рассказал корреспондент канала Даниил Левин.
Отмечается, что в данный момент журналисты находятся в безопасном месте.
Ранее сообщалось, что в Донбассе идут бои практически на всей линии фронта.
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