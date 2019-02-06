Журналисты нашли у жены Пескова швейцарский счет и отправили на него пять евро. Деньги дошли!

В распоряжении ”Досье” оказались документы об открытии счета. Там сказано, что он был открыт 20 февраля 2014 года — еще до свадьбы Навки и Пескова. Неназванные источники ”прислали” журналистам электронную версию уведомления об открытии иностранного счета, составленную от лица Навки, пишет Meduza. Было ли уведомление подано в российскую налоговую службу, неизвестно.

Чтобы подтвердить, что швейцарский счет Навки до сих пор не закрыт, ”Досье” отправило на него пять евро. Номер счета был распознан и привязан к имени Navka Tatiana. В банке журналистам подтвердили, что платеж прошел успешно.

Закон запрещает Навке иметь зарубежный счет как жене государственного служащего. Она сказала ”Дождю”, что открытого счета у нее нет. Дмитрий Песков заметил, что счета у его супруги были, когда она жила в США, но теперь они закрыты. ”Она действительно не может иметь зарубежных счетов, и она полностью соответствует действующему законодательству”, — сказал представитель Кремля.

По мнению заместителя гендиректора ”Трансперенси Интернешнл — Россия” Ильи Шуманова, российские чиновники начали закрывать зарубежные счета только сейчас, хотя запрет действует с 2013 года. Это связано с тем, что теперь российские налоговые органы автоматически обмениваются информацией с зарубежными коллегами. ”То есть информация [о счете Навки] нашим органам или уже известна, или будет известна к концу этого года”, — заметил Шуманов.