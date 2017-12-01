Журналистов всех американских СМИ перестанут пускать в Госдуму

Госдума рассмотрит постановление о запрете журналистам всех американских СМИ посещать нижнюю палату российского парламента. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Глава комитета также рассказала, что депутаты будут рекомендовать ввести аналогичный запрет на региональном уровне: журналисты всех американских СМИ не смогут посещать региональные законодательные собрания, пишет Meduza.

Голосование по постановлению запланировали на 6 декабря.

Запрет будет введен в ответ на решение Конгресса США, который отозвал аккредитацию телеканала RT (Russia Today). Никаких мер против других российских СМИ конгрессмены не принимали.

На сайте российского МИДа указан 21 корреспондент американских СМИ, аккредитованный министерством.

Телеканал RT по требованию американских властей ранее зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Такой статус в США присваивают организациям, которые занимаются лоббизмом.

В качестве ответной меры в России приняли закон, позволяющий признавать иностранными агентами СМИ, получающие финансирование из-за рубежа. Им придется маркировать свою продукцию и отчитываться о своей работе перед министерством юстиции.

За нарушение нового закона предлагается штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. Соответствующий законопроект пока находится на рассмотрении в Госдуме.