19.11.2017, 22:10

Журналистку РЕН ТВ побили во время съемок в Москве

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Lenta.ru
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Foto on illustreerivFoto: Ester Vaitmaa

Корреспондентку РЕН ТВ Марию Семеняченко побили во время съемок сюжета о пожаре в Московском городском стрелково-спортивном клубе на Поклонной улице. Об этом сообщается на сайте телеканала, передает Lenta.ru.

Журналистка, работающая в программе ”Экстренный вызов 112”, пыталась выяснить причины возгорания, но на нее набросился охранник. ”Несколько раз меня ударил по лицу, руке, выбил из рук телефон, который разлетелся на несколько частей. При этом я не перестала снимать. На видео запечатлено, как он меня обругал, несколько раз ударил и вытолкнул из клуба”, — рассказала она.

В сообщении канала отмечается, что Семеняченко намерена подать заявление в полицию.

В стрелковом клубе, по данным источника ТАСС в экстренных службах, произошел небольшой пожар — загорелся пулеулавливатель. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, из здания были эвакуированы 10 человек. Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал.

2 августа в Москве пьяный ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева кулаком по лицу во время прямого эфира у фонтана в парке Горького, где десантники праздновали День ВДВ. Кроме того, пьяный ругался матом и грозил захватить Украину. Его наказали пятью днями административного ареста.

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