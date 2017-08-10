Журналиста РБК приговорили к 3,5 года колонии по делу об экстремизме

Суд признал вину журналиста РБК Александра Соколова по делу об участии в организации ”ЗОВ”, созданной, по версии обвинения, взамен запрещенной ”Армии воли народа”. Он приговорен к 3,5 года колонии, сообщает РБК.

Тверской суд Москвы в четверг, 10 августа, признал вину специального корреспондента РБК Александра Соколова в организации деятельности экстремистской организации и приговорил к трем годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима​. Такое решение принял судья Алексей Криворучко, передает корреспондент РБК из зала суда.

”Суд признает Соколова виновным в совершении преступления и назначает ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев”, — сказал судья.

По делу проходили еще три участника организации. Бывший редактор газеты ”Дуэль” Юрий Мухин получил условный срок четыре года. Активисты ЗОВ Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш по четыре года колонии общего режима. Последний также был лишен воинского звания подполковника ВВС. Всех фигурантов обвиняли в организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ).

Обвинение считало, что ЗОВ, которую основали подсудимые, была создана для прикрытия, а в действительности под ее видом функционировала организация Мухина ”Армия воли народа”, запрещенная в 2010 году за экстремизм. Прокуроры запрашивали для фигурантов дела от 4 лет до 4,5 года в колонии.

За Соколова вступались омбудсмен Татьяна Москалькова и ее предшественница Элла Памфилова, президентский Совет по правам человека (СПЧ) и международная организация ”Репортеры без границ”. РБК обращал внимание президента Владимира Путина на преследование корреспондента. В июле Профсоюз журналистов обратился к коллегам с просьбой подписать петицию в поддержку Соколова; обращение подписали 282 человека — по номеру статьи, по которой преследовали корреспондента.

Обвинение и процесс

Инициативная группа по проведению референдума (ИГПР) ”ЗОВ” действовала с 2009 года, рассказывал в суде ее основатель, публицист Юрий Мухин. Активисты и их сторонники считали, что деятельность всех должностных лиц, включая президента, должна оцениваться народом: за плохую работу чиновников бы наказывали, за хорошую — поощряли. В связи с этим члены инициативной группы добивались проведения референдума за принятие закона ”За ответственную власть”, где был бы прописан механизм оценки работы чиновников; для этого они пытались создавать региональные ячейки и собирать подписи в поддержку закона.

Как показали на суде обвиняемые, какое-то время ИГПР ”ЗОВ” действовала параллельно с другой организацией, основанной Мухиным еще в девяностые, — ”Армией воли народа” (АВН). В 2010 году Мосгорсуд признал эту организацию экстремистской и запретил, поскольку она, по мнению Генпрокуратуры, пропагандировала насильственное свержение власти. После запрета АВН самораспустилась.

Состав участников и повестка ИГПР примерно совпадали с составом и повесткой ”Армии воли народа”. На этом основании гособвинение сочло, что инициативная группа продолжила дело АВН: распространяла экстремистские материалы через газеты ”Своими именами” и ”Слова и дела”, призывала к насильственному изменению конституционного строя, устраивала митинги, вербовала новых участников и собирала​ пожертвования. Обвинение основывалось на анализах переписки участников ЗОВ, их публичных выступлений и агитматериалов, а также на показаниях нескольких свидетелей, часть которых засекречена, рассказывали в прениях представительницы гособвинения.

Как следует из материалов дела, в 2014 году агитационный ролик ЗОВ обнаружил в интернете сотрудник правоохранительных органов. Он начал общаться с активистами под именем жителя Крыма Сергея Давыденко и таким образом узнал, что ИГПР создает в регионах группы для проведения референдума за принятие закона. ”Давыденко” был принят в организацию, и ему поручили вербовать новых сторонников. Такая разработка продолжалась около года; затем руководители ЗОВ были задержаны, причем Мухина доставили в полицию с севастопольского пляжа прямо в плавках.

Защита настаивала, что ЗОВ была самостоятельной организацией и ее деятельность полностью соответствовала законодательству. По ходатайству адвокатов во время суда было проведено несколько экспертиз. Специалист по компьютерной экспертизе Ян Городецкий проанализировал переписку фигурантов дела и пришел к выводу, что ”ЗОВ” была основана независимо от АВН, а лингвист Ирина Левонтина сочла, что публичная агитация группы не содержала противоправных призывов.

В судебном процессе в качестве свидетеля был допрошен оппозиционер Алексей Навальный. Он рассказал, что давно знал об ИГПР ”ЗОВ” и считает ее обычной оппозиционной организацией; никаких противоправных призывов в агитации ЗОВ Навальный никогда не замечал. ”Призывы были обратного характера: ИГПР поддерживала выборную процедуру смены власти. Ваши цели, идеи, лозунги, манифесты, программные документы указывали, что вы в самой умеренной части оппозиции, и они абсолютно соответствовали законодательству, никому даже не приходило в голову это обсуждать”, — заявил политик, отвечая на вопрос подсудимых.

Говоря об идее активистов оценивать работу властей путем референдума, Навальный добавил, что деятельность нынешнего руководства страны большинство граждан, судя по соцопросам, поддерживает: ”В нынешней ситуации власть была бы дополнительно вознаграждена. В этом смысле мне странно видеть, что вас два года уже держат в тюрьме”.

Роль Соколова

Корреспондент РБК был задержан и арестован в июне 2015 года. По версии следствия, его роль заключалась в том, что он зарегистрировал сайт ЗОВ и был его администратором. Описание его роли в организации занимало в обвинительном заключении всего один абзац.

Соколов не признает свою вину и считает, что преследование связано с его профессиональной деятельностью. Журналист является автором материалов о коррупции, опубликованных на сайте РБК. Так, за несколько недель до ареста Соколов опубликовал расследование о потерях госбюджета при строительстве космодрома Восточный​. Результаты его работы были переданы в Счетную палату и Федеральную антимонопольную службу; Счетная палата впоследствии подтвердила его выводы: спустя несколько месяцев после публикации, в декабре 2015 года, в ведомстве заявили о выявленных на Восточном ”финансовых нарушениях” на сумму, близкую к той, что называл Соколов, ​ — 93 млрд руб.

Кроме того, журналист писал диссертацию о ”коррупционных потерях государства” при реализации проектов госкорпораций ”Роснано”, ”Ростех”, ”Олимпстрой” и ”Росатом”. Первый обыск прошел у репортера за несколько дней до заседания комиссии, на котором должно было рассматриваться исследование. При обыске оперативники ”дали прямо понять”, что причиной следственных действий является эта работа Соколова, утверждал журналист.

В поддержку Соколова высказывалась международная организация ”Репортеры без границ”. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова требовала проверить законность его преследования, а ее предшественница на этом посту Элла Памфилова составляла обращение в защиту журналиста. Президентский Совет по правам человека потребовал дать оценку делу Соколова у главы СКР Александна Бастрыкина, а правозащитный центр ”Мемориал” признал его политзаключенным. Сам журналист подал жалобу в Европейский суд по правам человека, где рассказал о нарушениях прав на выражение мнения и на свободу.

РБК обращал внимание президента Владимира Путина на дело Соколова. ”Если он сидит за какие-то разоблачения по поводу Восточного, если дело только в этом, безусловно, я помогу вашему изданию”, — заявил глава государства на ежегодной большой пресс-конференции в 2015 году. Когда спустя год корреспондент РБК напомнил президенту об этом обещании, он ответил, что администрация президента уже занималась этим вопросом. ”Раз ничего не изменилось, значит, не все там так просто”, — сказал Путин.